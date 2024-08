Mosche in casa, controlla immediatamente questa zona della cucina: i ‘dettagli’ da non sottovalutare mai

Se la casa è invasa dalle mosche devi subito controllare questo punto della cucina: è proprio da lì che escono.

I mesi più caldi, oltre ad avere tantissimi vantaggi, portano anche una serie di fastidi da non sottovalutare. In primis, ovviamente, ci sono quelli fisici dovuti principalmente alle temperature troppo alte. In secondo luogo, non si può non citare la presenza di tutti quei piccoli insetti che torneranno a farsi vedere.

Api, vespe, calabroni e zanzare sono tra quelli che più ci daranno filo da torcere, ma anche le mosche meritano di entrare di diritto in questa classifica. Il loro ronzio è inconfondibile e sono capaci di disturbare in ogni momento della giornata.

Questi piccoli insetti volanti sanno essere particolarmente molesti e fastidiosi, motivo per cui è estremamente importante cercare di risolvere subito il problema. Una delle prime cose da fare è cercare di mantenere sempre tutto pulito in casa. Le mosche, infatti, sono terribilmente attratte dal cibo che spesso lasciamo in giro.

Non basta pulire casa, per allontanare le mosche è qui che si dovrà guardare: è un punto davvero impensabile

Eliminare tutto ciò che potrebbe attirare le mosche in casa è senza dubbio il primo step da eseguire. Spesso, però, solo questo non basta e senza capire bene né da dove e né quando, ci ritroveremo nuovamente la casa invasa. Ebbene, c’è un punto in particolare in casa, anzi in cucina, che rappresenta la porta d’ingresso principale per le mosche: lo scarico del lavandino.

Secondo quanto affermato da Brian Davis, tecnico di salute ambientale e specialista in servizi igienico-sanitari presso Handy Rubbish, citato in BestLife, le mosche sono particolarmente attratte da punti umidi e in cui c’è un ristagno di acqua. Quindi, nulla di meglio dello scarico del lavandino.

Per evitare che questo fenomeno si ripresenti ancora, c’è un rimedio naturale davvero molto efficace e che risolverà il problema per sempre. Occorrerà versare all’interno dello scarico una tazza di bicarbonato e successivamente una di aceto. Si dovrà lasciare agire fin quando l’effetto ‘effervescente’ non sarà terminato.

Infine, si dovrà versare abbondante acqua calda ed il gioco è fatto. In questo modo si andranno ad eliminare eventuali residui che possono attirare le mosche. Inoltre, con questo stesso sistema lo scarico sarà privo di sporco e anche di cattivi odori. Un ottimo rimedio fai da te, che risolverà per sempre il problema delle mosche in casa e non solo.