Spendi la metà al supermercato con il metodo del tappo: scontrino sgonfio

Il caro vita vi attanaglia ma se scoprite il metodo del tappo potete spendere la metà al supermercato, ecco in cosa consiste.

Non ci sono alternative, se volete mettere sotto i denti qualcosa quando tornate a casa da lavoro dovete per forza fare la spesa. Potete scegliere di andare al supermercato o al piccolo market sotto casa ma è sempre e comunque un’attività quotidiana essenziale. Non ci si può proprio sottrarre.

Cercate di vedere il lato positivo, oltre a essere un compito necessario potete prendere l’appuntamento con il supermercato come un’opportunità per esplorare gli scaffali e scoprire nuovi alimenti e prodotti di cui magari nemmeno sapevate l’esistenza. Però se volete risparmiare dovete stare attenti.

Infatti è indubbio che con l’inflazione i prezzi di beni di prima necessità siano aumentati fino a raggiungere costi esagerati, per cui è necessario cercare di fare attenzione a cosa si mette nel carrello se non si vuole rischiare di spendere tutto lo stipendio con una sola spesa.

In questo caso se conoscete il metodo del tappo potete ridurre l’ammontare dello scontrino. Siete curiosi di sapere di cosa si tratta? Ve lo diciamo.

Come funziona il metodo del tappo per spendere meno al supermercato

Se andate al mercato rionale con tutta probabilità questo metodo non funzionerà, così come anche se fate la spesa online, ma nei classici negozi tipo supermercati e nei centri commerciali vi può davvero essere utile per evitare che lo scontrino lieviti a dismisura.

Che stiate per comprare frutta e verdura di stagione oppure della carne o del pesce per preparare un secondo appetitoso o anche dei legumi per una zuppa salutare, poco importa, perché il metodo del tappo funziona sempre, qualsiasi cosa abbiate in mente di mettere nel carrello.

Certo è importante fare un controllo delle etichette dei prezzi per valutare i prodotti che costano di meno, ma quello che dovete fare per spendere meno è indossare un paio di tappi alle orecchie. A questo punto vi starete chiedendo: a cosa serve?

In pratica a evitare di ascoltare la musica diffusa dagli altoparlanti del negozio. Che, se ci fate caso, è sempre una musica pop molto ritmata e allegra. Il motivo per fare indossare i tappi nelle orecchie è semplice.

Gli esperti di marketing dicono che la musica ad alto volume che ha un certo ritmo provoca una sorta di euforia in chi la ascolta, per cui è portato a comprare quel qualcosa in più per togliersi uno sfizio. Ovviamente si fa inconsapevolmente, quindi con molta probabilità non ci avete mai fatto caso.

La prossima volta che andate a fare la spesa notate il volume della musica e i brani che sono trasmessi, e tenete sempre un paio di tappi in tasca da infilare nelle orecchie all’occorrenza! Invece, se volete sul serio dei consigli per risparmiare sulla spesa seguite queste dritte, vi cambiano la vita!