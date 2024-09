Sport per i ragazzi: quale praticare e i benefici, secondo gli esperti

Lo sport, praticato fin dall’infanzia, gioca un ruolo essenziale nello sviluppo armonico del corpo e della mente. È una forma di educazione che va ben oltre l’attività fisica: insegna la disciplina, il rispetto delle regole, la cooperazione e la socializzazione, valori fondamentali che si riflettono positivamente anche in altre aree della vita come la scuola e la famiglia. La psicoanalista Adelia Lucattini, esperta nel campo della salute mentale, ha sottolineato l’importanza dello sport nell’infanzia non solo come strumento per promuovere la salute, ma anche come mezzo per sviluppare capacità cognitive e relazionali.

L’aspetto cruciale dello sport nell’infanzia, spiega Lucattini, riguarda il coinvolgimento mentale a diversi livelli. Attraverso l’esercizio fisico, i bambini riescono a dare un ritmo e un’organizzazione al loro mondo interiore, creando un collegamento tra mente e corpo. Questa interazione favorisce un miglioramento delle capacità di apprendimento, incrementa la fiducia in se stessi e stimola l’autonomia. Lo sport, quindi, non è solo una valvola di sfogo per l’energia fisica, ma anche uno strumento per scaricare le tensioni emotive e ridurre ansie o fobie.