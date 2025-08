Non solo mare durante le vacanze: se ami il trekking, questi 5 percorsi sono assolutamente imperdibili e da provare.

Non tutti amano trascorrere le proprie vacanze al mare rilassandosi su spiagge esclusive mentre si godono un drink e i raggi del sole. C’è, infatti, chi ama trascorrere il proprio tempo libero lontano dal lavoro immerso nella natura, alla scoperta di luoghi e sentieri affascinanti e che conducono a panorami davvero mozzafiato.

Sono sempre di più, infatti, le persone amanti del trekking e che, come meta delle proprie vacanze scelgono posti in cui potersi dedicare a tale attività sportiva. In Italia, sono tanti i percorsi da scoprire con il trekking, ma se state cercando una meta per le vacanze, esistono 5 percorsi davvero imperdibili.

5 percorsi trekking tutti da scoprire durante le vacanze

Il trekking in montagna, oltre a farvi scoprire posti da fiato, regala enormi benefici migliorando la salute cardiovascolare e tonificando il corpo. Per dedicarsi a tale attività sportiva, tuttavia, è importarsi munirsi del giusto abbigliamento a strati per affrontare le varie temperature durante il percorso e portare con sé uno zaino ben fornito.

Dopo aver organizzato il tutto potete partire per la Valle D’Aosta e regalarvi il giro del Monte Bianco che si estende per circa 170 chilometri, attraversando tre paesi: Italia, Francia e Svizzera. Il percorso richiede circa 10 giorni ed è adatto solo ad escursionisti esperti. Un’altra tappa imperdibile per gli amanti del trekking è sicuramente il Sentiero del Viandante, in Lombardia che si sviluppa lungo la costa orientale del Lago di Como.

Si tratta di un percorso storico che si sviluppa per oltre 50 chilometri e si può suddividere in più tappe, da Abbadia Lariana a Colico. A differenza del precedente, questo percorso è adatto sia ai principianti che agli esperti.

Anche il Sentiero degli Dei, in Campania, sospeso tra cielo e mare e che si sviluppa lungo la Costiera Amalfitana rappresenta un luogo incredibile per gli amanti della natura e del trekking. Lungo 10 km, offre viste imperdibili sul Golfo di Salerno e sui Monti Lattari.

La Strada delle 52 Gallerie in Veneto è un percorso storico, costruito durante la Prima Guerra Mondiale e attraversa sentieri scavati nella roccia. L’ultima meta per le vostre vacanze dedicate al trekking è L’Alta Via dei Monti Liguri, un percorso lungo oltre 400 km e attraversa l’intero arco montano della regione, da Ventimiglia a Ceparana.

Se, invece, avete già visitato i cinque percorsi proposti oggi in Italia, potete sempre optare per posti meravigliosi che si trovano in Europa.