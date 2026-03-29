Per anni ci hanno detto che l’importante è muoversi, indipendentemente da quando. Mezzogiorno, sera, notte, quello che contava era farlo. Ora uno studio presentato all’American College of Cardiology rimette tutto in discussione, con dati che difficilmente si possono ignorare: l’orario in cui ci si allena non è un dettaglio secondario. Può fare la differenza tra abbassare davvero il rischio di infarto, diabete e obesità oppure ottenere risultati molto più limitati.

E l’orario che emerge con più forza dalla ricerca è uno specifico: tra le 7 e le 8 di mattina.

Lo studio

I ricercatori hanno analizzato i dati sanitari di quasi 14.500 persone, monitorando la loro attività fisica attraverso dispositivi indossabili che registravano il movimento ogni 15 minuti nell’arco dell’intera giornata. L’obiettivo era capire se esistesse una correlazione tra l’orario dell’allenamento e i principali fattori di rischio cardiometabolico: pressione alta, obesità, diabete di tipo 2, colesterolo elevato e malattie coronariche.

I risultati sono stati netti. Chi si allenava la mattina, rispetto a chi preferiva la sera, mostrava un rischio di obesità inferiore del 35%, una probabilità di sviluppare malattie coronariche ridotta del 31%, un rischio di diabete di tipo 2 più basso del 30%, una minore incidenza di colesterolo alto del 21% e una probabilità di ipertensione ridotta del 18%. La fascia oraria con i risultati migliori in assoluto, in particolare per la salute del cuore, era quella compresa tra le 7 e le 8 del mattino.

Il dato più importante emerso dallo studio, però, non è solo questo. I ricercatori hanno verificato che questi benefici erano indipendenti dalla quantità totale di esercizio fisico praticato. In altre parole, non si tratta semplicemente del fatto che chi si allena la mattina si allena di più. L’orario, da solo, rappresenta una variabile con un peso specifico proprio — un segnale biologico e comportamentale che la scienza stava sottovalutando.

Perché il mattino funziona meglio: la risposta nei ritmi circadiani

La spiegazione più convincente ha a che fare con i ritmi circadiani — quell’orologio biologico interno che regola quasi ogni processo metabolico del nostro organismo, dalla secrezione degli ormoni alla sensibilità all’insulina, dalla combustione dei grassi alla temperatura corporea.

Nelle prime ore del mattino il corpo si prepara naturalmente all’attività. I livelli di cortisolo, l’ormone che mobilita le energie, raggiungono il loro picco. La sensibilità all’insulina nei muscoli scheletrici è più alta. Il metabolismo è predisposto a rispondere in modo più efficiente allo sforzo fisico. Allenarsi in questo contesto significa, in un certo senso, nuotare assecondando la corrente invece di contrastarla.

C’è anche un secondo meccanismo che entra in gioco: chi si allena la mattina lo fa spesso a stomaco vuoto o quasi, dopo il digiuno notturno. In questa condizione le riserve di carboidrati sono più basse, e il corpo tende a ricorrere più facilmente ai grassi come fonte di energia durante lo sforzo. Nel tempo, questo si traduce in profili lipidici migliori e in una riduzione del grasso viscerale — quello che si accumula intorno agli organi interni e che è tra i principali responsabili del rischio cardiometabolico.

A tutto questo si aggiunge un fattore meno scientifico ma ugualmente concreto: la costanza. Chi si allena la mattina, prima che la giornata entri nel vivo con le sue inevitabili interruzioni, tende a essere più regolare nel tempo. E nella medicina dello sport, la regolarità su mesi e anni vale molto di più di qualsiasi sessione intensa ma sporadica.

Il contesto: perché le malattie cardiometaboliche sono una priorità globale

Le malattie cardiometaboliche, un termine che raggruppa diabete di tipo 2, obesità, ipertensione, malattie renali croniche e fegato grasso, rappresentano la prima causa di morte e disabilità nel mondo occidentale. Negli Stati Uniti le malattie cardiovascolari sono ancora oggi la causa numero uno di mortalità, e il quadro europeo non è molto diverso.

Quello che rende questa categoria di patologie particolarmente insidiosa è che si sviluppano lentamente, spesso senza sintomi evidenti, e si alimentano a vicenda: l’obesità favorisce il diabete, il diabete danneggia i vasi sanguigni, l’ipertensione accelera il deterioramento cardiaco. Interrompere questa catena prima che si consolidi è molto più efficace e meno costoso, in termini di salute e di sistema sanitario che trattarla una volta instaurata.

Trovare strumenti semplici, accessibili e scalabili per abbassare il rischio a livello di popolazione è quindi una priorità concreta della salute pubblica. E l’orario dell’allenamento, se i dati di questo studio verranno confermati da sperimentazioni controllate, potrebbe diventare uno di questi strumenti, senza costi aggiuntivi, senza farmaci, senza cambiamenti radicali nello stile di vita.

Cosa non dice lo studio e cosa significa per te

È importante essere onesti su un punto: si tratta di uno studio osservazionale, presentato a un congresso scientifico ma non ancora pubblicato su una rivista peer-reviewed. Questo significa che i dati mostrano un’associazione, chi si allena la mattina ha un rischio più basso, ma non provano ancora in modo definitivo che sia l’orario a causare quella riduzione del rischio. Potrebbero esserci altri fattori che influenzano entrambe le variabili contemporaneamente.

I ricercatori stessi lo riconoscono e indicano come passo successivo necessario la realizzazione di trial randomizzati controllati, il gold standard della ricerca medica, in cui i partecipanti vengano assegnati in modo casuale ad allenarsi in fasce orarie diverse, così da isolare l’effetto del timing da tutte le altre variabili.

Detto questo, le dimensioni del campione sono significative, la metodologia è solida e i risultati sono coerenti con quello che già sappiamo sui ritmi circadiani e sul metabolismo. Non è necessario aspettare la certezza assoluta per trarre indicazioni pratiche.

Il punto di partenza rimane invariato: muoversi fa bene, a qualsiasi ora. Chi riesce ad allenarsi solo la sera, o solo nel weekend, non deve smettere di farlo in attesa di trovare il momento perfetto. L’inattività fisica è uno dei principali fattori di rischio modificabili per le malattie cardiovascolari, e nessuno studio sull’orario cambia questo dato fondamentale.

Quello che la ricerca aggiunge è una sfumatura importante per chi vuole ottimizzare i benefici del proprio allenamento: se hai la possibilità di scegliere, considera di spostare almeno parte della tua attività fisica nelle prime ore del mattino. Non servono sessioni lunghe o intense, anche una camminata a passo sostenuto, una corsa leggera o una sessione di esercizi a corpo libero tra le 7 e le 8 potrebbe fare la differenza nel lungo periodo.