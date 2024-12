Con SuperEnalotto SuperStar è in arrivo un’iniziativa speciale dedicata agli amanti del Natale e delle festività. Si tratta dell’iniziativa speciale “Regala un sogno”, con cui la lotteria più famosa d’Italia mette in palio un montepremi complessivo di 10 milioni di euro, suddiviso in 1.000 premi garantiti da 10.000€ ciascuno.

L’iniziativa speciale è attiva per i concorsi straordinari che si terranno dal 17 al 21 dicembre 2024, con 250 codici univoci assegnati in ogni estrazione. Partecipare è semplicissimo: ogni giocata SuperEnalotto con SuperStar valida per uno dei concorsi assegna automaticamente un codice specifico, che parteciperà all’estrazione dei premi.

Come partecipare all’iniziativa speciale di Natale di SuperEnalotto

Dal 22 novembre 2024 gli utenti che vogliono partecipare all’iniziativa natalizia SuperEnalotto SuperStar hanno a disposizione diverse modalità di gioco tra cui scegliere:

● Schedine precompilate da 1,50€.

da 1,50€. ● Quick Pick , per chi ama il gioco veloce.

, per chi ama il gioco veloce. ● Giocate da tastiera , per scegliere liberamente i propri numeri.

, per scegliere liberamente i propri numeri. ● Sistemi della Bacheca , con formule dedicate.

, con formule dedicate. ● Giocate online o tramite app ufficiale, per partecipare ovunque ti trovi.

Dal 27 novembre è possibile giocare per tutti e quattro i concorsi straordinari, aumentando così le proprie chance di vincita.

Le date da ricordare per l’iniziativa speciale “Regala un sogno”

Tutti gli interessati all’iniziativa promossa da SuperEnalotto SuperStar dovranno segnare in agenda le date dei concorsi straordinari, indicate di seguito:

● Martedì 17 dicembre 2024 per il concorso n.200;

per il concorso n.200; ● Giovedì 19 dicembre 2024 per il concorso n.201;

per il concorso n.201; ● Venerdì 20 dicembre 2024 per il concorso n.202;

per il concorso n.202; ● Sabato 21 dicembre 2024 per il concorso n.203.

I codici vincenti verranno pubblicati dopo ciascun concorso sul sito Superenalotto.it, ma anche nella sezione dedicata dell’app ufficiale SuperEnalotto Verifica Vincite e nei punti vendita Sisal. I premi potranno essere riscossi presso i Punti Pagamento Premi Sisal, agli Uffici Premi di Milano e Roma o tramite il proprio conto di gioco online.

Con la nuova iniziativa natalizia “Regala un sogno”, gli appassionati di SuperEnalotto avranno la possibilità di vincere un premio da 10.000€, rendendo questo periodo ancora più speciale. Ancora una volta, SuperEnalotto SuperStar conferma il proprio interesse nei confronti dell’innovazione e dell’originalità.