La tecnologia ad oggi sta rivestendo un ruolo sempre più centrale nella nostra vita, nella nostra quotidianità. Le innovazioni tecnologiche stanno infatti abbracciando qualsiasi settore, compreso quello della spesa alimentare. Si stanno trasformando i processi e sta cambiando radicalmente il modo in cui facciamo le cose. Proprio grazie alla tecnologia, mediante l’evoluzione dei supermercati, anche la maniera in cui facciamo la spesa sta cambiando e continuerà a cambiare moltissimo in futuro.

Come la tecnologia ha già cambiato il nostro modo di fare la spesa

Con il passare degli anni i supermercati sono andati incontro ad un’evoluzione per fare in modo di accogliere le nuove esigenze dei consumatori, alla ricerca di metodi sempre più veloci e convenienti per fare la spesa. In questo senso attualmente stanno svolgendo un compito fondamentale l’Intelligenza Artificiale ed altre grandi innovazioni dal punto di vista tecnologico, le quali stanno aprendo le porte a nuovi ed interessanti trend. Con l’avvento della digitalizzazione infatti, e ne sono esempi pratici supermercati digitali come Bennet dove poter effettuare la spesa online, c’è la possibilità di interfacciarsi a negozi senza casse, dove non dover effettuare nessuna fila. In più anche moltissimi punti vendita fisici, oltre a godere di robot di servizio già attivi in diversi reparti per assistere al meglio i clienti, stanno automatizzando delle mansioni che sono cruciali all’interno di un supermercato. A tal proposito, anche in questo settore così come in altri, hanno già fatto la loro comparsa la Realtà Virtuale e la Realtà Aumentata, attraverso le quali, tramite dei visori virtuali, i consumatori vengono immersi in uno store completamente nuovo.

Come la tecnologia continuerà a cambiare la spesa alimentare

Per quanto concerne il futuro del settore relativo alla spesa alimentare, le novità saranno soprattutto tre: i banchi interattivi, gli scaffali verticali e la real time data. I primi, mediante l’utilizzo di un monitor, permetteranno ai clienti di visualizzare delle informazioni più dettagliate inerenti al prodotto da acquistare, come ad esempio la sua origine, i suoi valori nutrizionali, le istruzioni per la conservazione e lo smaltimento, le promozioni in corso, i prodotti correlati e l’eventuale presenza di allergeni. Gli scaffali verticali, invece, garantiranno una riprogettazione nel layout per fare in modo di favorire un’applicazione tattile tra le varie categorie di prodotto. Queste ultime, venendo filtrate, supporteranno il consumatore nell’individuazione del prodotto desiderato e delle informazioni e promozioni ad esso collegate. In questo modo l’etichetta relativa al prodotto risulterà essere automaticamente più intelligente, dando maggiori informazioni sulla merce che si desidererà acquistare. La real time data, infine, ovvero una visualizzazione dei dati in tempo reale favorita da 54 monitor posti in una ventina di metri lineari, darà ai clienti l’opportunità di conoscere più approfonditamente i prodotti maggiormente venduti, le offerte del giorno, le novità del momento e i valori del marchio.

Con un occhio di riguardo sempre alla sostenibilità, mediante sensori attraverso i quali poter monitorare le temperature e i gas all’interno delle confezioni per ridurre il più possibile gli sprechi alimentari, la tecnologia sta quindi ridisegnando completamente tutti gli aspetti dell’esperienza del food retail. In futuro, così come nel presente, l’elemento chiave continuerà ad essere la personalizzazione nel percorso tra fisico e digitale.