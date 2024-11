Tende in casa, oramai non si usano più: ci sono ben 10 buoni motivi per seguire la moda super chic del momento

Tende di casa, oggi non sono più di moda: ci sono ben 10 motivi per non metterle e preferire la libera illuminazione.

Le tende sono uno dei complementi d’arredo più apprezzati. Da sempre danno agli ambienti quel tocco di classe, ma anche colore e glamour. Diverse le tipologie di tende che si possono scegliere e anche i tessuti in commercio, aspetti questi che rendono la scelta decisamente impegnativa. Spesso si tende a seguire un mood unico di cromature e anche stampe, un filo conduttore presente in ogni stanza che rende l’appartamento curato in ogni dettaglio.

La tendenza affermatesi negli ultimi anni è decisamente avversa a quella tradizionale. Sembra infatti che le tende non siano più di moda e che molti preferiscano non metterle e godere dell’illuminazione del giorno. Senza il complemento d’arredo la luce entra diretta nelle varie aree della casa dando ai vari ambienti un mood più naturale. I motivi per non mettere le tende sono diversi, spesso legati ad un semplice gusto personale. C’è poi non ama eccessivi fronzoli in casa, e chi invece ha una bellissima vista e non vuole privarsene.

Certo è che l’illuminazione naturale dona alla casa quel quid in più, ma in molti non sono pronti a rinunciare alle tende per godere della luce del sole, che per altro in alcuni appartamenti è limitata a sole poche ore della giornata. Tuttavia esistono ben 10 minuti per non mettere le tende in casa, giustificazioni che possono essere più o meno condivisibili. Di seguito sono indicati una serie di spazi dove è consigliabile lasciare le finestre libere da qualsiasi complemento.

Open space senza tenda: il trend del momento

E’ sempre più frequente il mood di non mettere le tende in stanza ampie che racchiudono cucina e salone. Gli open space risultano così più accoglienti e luminosi. Si possono anche scegliere infissi pregiati, che somigliano a cornici, in tal modo la finestra sembrerà una sorta di quadro: una opzione questa, che deve tener conto anche del panorama offerto.

Se il piano cottura è sotto la finestra o la zona giorno si prolunga fino al terrazzo è meglio non mettere le tende, la luce naturale darà maggiore profondità agli spazi interni. E ancora se si ha una casa in stile scandinavo, una veduta su un bel giardino e anche se l’appartamento è molto piccolo, evitare le tende può solo apportare benefici all’arredamento.

Infine è sempre meglio non mettere le tende quando si risiede in un attico dotato di uno splendido terrazzo. E ancora se si sono realizzati dell’opere di muratura che hanno coinvolto anche le finestre rendendole dei dettagli unici della casa. Mai mettere la tenda nel bagno quando lo spazio della finestra è occupato dalla doccia.