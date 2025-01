Un nuovo studio conferma che mantenere sotto controllo la pressione sanguigna potrebbe ridurre il rischio di declino cognitivo con l’avanzare dell’età. Secondo i ricercatori della Wake Forest University School of Medicine, un trattamento intensivo della pressione alta in soggetti con elevato rischio cardiovascolare può contribuire a diminuire la probabilità di sviluppare un deterioramento cognitivo lieve o la demenza nel lungo periodo.

Il legame tra pressione alta e salute cerebrale e declino cognitivo

La pressione alta non controllata rappresenta un fattore di rischio significativo non solo per le malattie cardiovascolari, ma anche per il declino cognitivo e la demenza. Più della metà degli americani sviluppa ipertensione entro i 50 anni, il che rende cruciale la gestione di questa condizione per prevenire effetti negativi a lungo termine sulla salute cerebrale.

Il nuovo studio ha analizzato i dati del Systolic Blood Pressure Intervention Trial (SPRINT), una ricerca che ha confrontato i trattamenti standard e intensivi per il controllo della pressione sistolica. I risultati suggeriscono che abbassare la pressione arteriosa sistolica sotto i 120 mmHg riduce il rischio di sviluppare demenza o declino cognitivo lieve rispetto a un obiettivo di 140 mmHg. Tuttavia, poiché il SPRINT è stato interrotto anticipatamente a causa dell’efficacia del trattamento nell’abbassare il rischio cardiovascolare, i risultati sulla demenza erano inizialmente inconcludenti.

Nel nuovo studio, i ricercatori hanno continuato a monitorare gli effetti del trattamento intensivo della pressione sanguigna per ottenere dati più definitivi.

I risultati della ricerca

Lo studio ha coinvolto 9.361 pazienti con età superiore ai 50 anni negli Stati Uniti e a Porto Rico. I partecipanti sono stati divisi in due gruppi con obiettivi di pressione diversi: uno con una soglia inferiore a 120 mmHg (trattamento intensivo) e l’altro inferiore a 140 mmHg (trattamento standard). Il trattamento è durato in media 3,3 anni, con un follow-up fino al 2018.

Dai dati raccolti, 4.232 partecipanti sono stati sottoposti a valutazioni cognitive approfondite. Durante il periodo di monitoraggio, 248 soggetti del gruppo con trattamento intensivo hanno sviluppato probabile demenza o declino cognitivo lieve, contro i 293 del gruppo con trattamento standard.

Questi risultati confermano che un controllo intensivo dell’ipertensione è associato a una significativa riduzione del rischio di declino cognitivo. Sebbene l’effetto sulla demenza conclamata non fosse statisticamente significativo, la tendenza suggerisce comunque un’incidenza inferiore tra coloro che seguono una terapia più aggressiva per l’ipertensione.

Perché la pressione sanguigna influisce sulla memoria e sulle funzioni cognitive?

L’American Heart Association stima che quasi la metà degli adulti negli Stati Uniti soffra di ipertensione e che molti non riescano a gestire adeguatamente questa condizione. La ricerca dimostra che mantenere la pressione sotto controllo per periodi prolungati riduce il rischio di declino cognitivo.

Secondo il dottor José Morales, neurologo vascolare e neurochirurgo presso il Providence Saint John’s Health Center, l’ipertensione cronica causa danni progressivi al cervello. Oltre agli effetti più evidenti come l’ictus, la pressione alta può provocare alterazioni subcliniche difficili da individuare, ma che nel tempo compromettono le funzioni cognitive.

L’accumulo di questi danni può portare a una riduzione della capacità cognitiva che diventa evidente solo dopo anni, quando la riserva cognitiva dell’individuo non è più sufficiente a compensare il deterioramento.

Quali sono i trattamenti migliori per l’ipertensione?

Lo studio si è concentrato sul trattamento farmacologico dell’ipertensione piuttosto che su cambiamenti nello stile di vita. Di solito, i medici iniziano con dosaggi bassi, ma in alcuni casi può essere necessario combinare più farmaci per ottenere un controllo efficace della pressione.

I principali farmaci utilizzati includono:

Diuretici come tiazidi, clortalidone e indapamide

Beta-bloccanti e alfa-bloccanti

Calcio-antagonisti

Agonisti centrali

Inibitori adrenergici periferici

Vasodilatatori

Inibitori dell’enzima di conversione dell’angiotensina (ACE-inibitori)

Bloccanti del recettore dell’angiotensina (ARB)

Secondo il dottor Morales, la gestione della pressione dovrebbe iniziare con modifiche dello stile di vita, come una dieta equilibrata e l’esercizio fisico. Tuttavia, quando queste strategie non sono sufficienti, il trattamento farmacologico diventa essenziale, soprattutto per i pazienti giovani con ipertensione non controllata.

A quale età la pressione alta diventa un problema per la memoria?

Il dottor Cheng-Han Chen, cardiologo interventista e direttore del Structural Heart Program presso il MemorialCare Saddleback Medical Center, sottolinea che gli effetti negativi dell’ipertensione sul cervello si accumulano nel corso di decenni, indipendentemente dall’età.

Tuttavia, il rischio maggiore sembra concentrarsi nella mezza età, tra i 40 e i primi 60 anni. In questo periodo della vita, l’ipertensione non controllata può causare cambiamenti significativi nel corpo che predispongono a problemi di salute futuri, tra cui il declino cognitivo.