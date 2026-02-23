Ti penso sempre, il testo della canzone di Chiello a Sanremo 2026
Ti penso sempre, il testo della canzone di Chiello al Festival di Sanremo 2026.
Mi piacerebbe dirti che
non ho pensato a te
È che non riesco a svegliarmi
e sapere che oramai non ci sei
Poi questo fottuto letto
che non mi sembra fatto per due
Avevi detto che ero l’unico
ed io ci avevo quasi creduto
Ti penso sempre +Voglio disinnamorarmi
E non è rimasto niente
Solo una scheggia di noi due
Pensi sia stato uno sbaglio
Venire sotto casa tua
Non ho trovato il coraggio
Di dirti quello che ho fatto
Ma almeno non ti ho detto una bugia
Una bugia
A cosa serve il tuo odio
Se la colpa è solo tua
Rip. ritornello
Quindi amarsi a cosa serve?
Se finiamo per odiarci
Quanto tempo che si perde
A dirsi ti amo e dopo addio
Pensi sia stato uno sbaglio
Lasciami sciogliere nell’agonia
Non meritavo uno schiaffo
Mi hai messo in bocca un’altra tua bugia
Lasciami sciogliere nell’agonia
Nell’agonia
Se ti rivedo ti