Torna il Mortadella Day a Roma: festa imperdibile con Valeria Marini e Giorgio Pasotti

Il 24 Ottobre torna l’International Mortadella Day! La Regina Rosa dei Salumi italiani, esportata in 74 Paesi del mondo, viene celebrata a Roma, al Palazzo Esposizioni, il 24 ottobre con la XII edizione del Mortadella Day. Il programma comprende un talk show e tre showcooking condotti da Monica Caradonna con chef internazionali e una giuria composta dagli attori Valeria Marini e Giorgio Pasotti e dal nutrizionista sportivo Mario Ciarnella.

Nato per celebrare l’anniversario del 24 ottobre 1661, quando il Cardinal Farnese emise il Bando con cui si stabilivano le regole per la produzione della Mortadella Bologna (vero e proprio antesignano dell’odierno Disciplinare di produzione IGP) il Mortadella Day, giunto alla sua XII edizione, diventa internazionale. La Mortadella Bologna IGP è, infatti, uno dei simboli gastronomici del Made in Italy nel mondo. Sono ben 74 i paesi in cui viene esportata: dal Brasile ad Hong Kong, dalla Finlandia al Sud Africa, dal Canada alla Nuova Zelanda. E il programma della giornata che si tiene a Roma, al Palazzo Esposizioni, il prossimo 24 ottobre, è proprio all’insegna dell’internazionalità.

Si comincia alle 11:00 con il Talk Show “Mortadella Bologna in the World” durante il quale il direttore del Consorzio Italiano Tutela Mortadella Bologna, Gianluigi Ligasacchi illustrerà i motivi per cui la Mortadella Bologna IGP continua a riscontrare crescente interesse e apprezzamento in tutto il mondo, tanto da registrare nei primi 6 mesi di quest’anno un incremento dell’export del’8,7%.

Non mancherà il parere dell’esperto: il nutrizionista sportivo Mario Ciarnella, che lavora con numerosi atleti e che spiegherà come la Mortadella Bologna IGP si inserisce tranquillamente nelle diete, grazie ai valori nutrizionali, in linea con le moderne esigenze alimentari.

Seguirà alle 11:15 lo Show Cooking dedicato alla Mortadella Bologna, condotto dalla giornalista Monica Caradonna, durante il quale tre Chef si sfideranno nell’interpretare la Mortadella Bologna IGP. Stiamo parlando di Ricardo Takamitsu, lo chef nippo-brasiliano che, per l’occasione, creerà un sushi dal gusto mediterraneo. Dopo l’Oriente si va in America, precisamente in Messico, con Diana Beltran, chef originaria di Acapulco, che ha portato l’essenza autentica della cucina latino-americana a Roma e che realizzerà un piatto dal nome esotico: Tostadita de mortadella al profumo de chipotle. Infine, si torna in Italia con lo chef Luca Pezzetta, pizzaiolo e panificatore di spicco a livello nazionale che, per l’occasione, preparerà una sua versione gourmet del binomio intramontabile “pizza e mortadella”.

A far parte della giuria, oltre al nutrizionista Mario Ciarnella, due “sous chef” d’eccezione: Valeria Marini, attrice, showgirl e imprenditrice italiana e l’attore del piccolo e grande schermo, così come del palcoscenico teatrale, Giorgio Pasotti.

Alle 12:00, infine, farà l’ingresso la torta di compleanno alla Mortadella Bologna IGP, appositamente realizzata per celebrare il 363° anniversario del Bando del Cardinal Farnese: un vero e proprio invito a godersi la vita con la Regina Rosa dei Salumi!

La celebrazione del Mortadella Day è aperta a tutti coloro che, in qualunque parte del mondo si trovino, vogliano festeggiare degustando Mortadella Bologna IGP. Inoltre, chiunque voglia restare aggiornato, potrà seguire l’evento attraverso le stories che verranno pubblicate sul canale Instagram del Consorzio italiano tutela Mortadella Bologna.

Il Consorzio italiano tutela Mortadella Bologna

Il Consorzio italiano tutela Mortadella Bologna si è costituito nel 2001, a seguito del riconoscimento dell’IGP alla Mortadella Bologna – avvenuto nel 1998 – e al conseguente avvio della certificazione da parte dei produttori. Il Consorzio, che ha come scopo la tutela e la valorizzazione della Mortadella Bologna IGP, in collaborazione con il Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali promuove la Mortadella Bologna IGP e svolge attività di difesa del marchio e della Denominazione dalle imitazioni e dalle contraffazioni.

Il Consorzio garantisce un’alta qualità di base che ogni produttore migliora secondo la propria esperienza e professionalità. Un’attività costante che ha come unico obiettivo, che è anche la finalità di tutte le aziende, con i loro marchi, di garantire ai consumatori un prodotto dalle caratteristiche uniche per qualità e gusto, un prodotto ad alto valore nutrizionale, con una composizione di proteine nobili, minerali e grassi insaturi perfettamente in linea con le tendenze della moderna scienza nutrizionale.