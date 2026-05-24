Il tumore al colon-retto continua a essere una delle forme di cancro più aggressive al mondo, ma una nuova scoperta italiana potrebbe cambiare il futuro delle cure per molti pazienti che oggi non rispondono più alle terapie disponibili.

Un gruppo di ricercatori dell’Irccs di Candiolo, in provincia di Torino, ha identificato un meccanismo molecolare che permette ad alcune cellule tumorali di diventare resistenti ai farmaci utilizzati contro il tumore del colon-retto.

La ricerca, pubblicata sulla rivista scientifica EMBO Molecular Medicine, offre una nuova prospettiva terapeutica: colpire il “sistema di difesa” usato dal tumore potrebbe infatti renderlo nuovamente vulnerabile ai trattamenti.

Si tratta di una scoperta particolarmente importante perché uno dei principali problemi nelle terapie oncologiche è proprio la capacità delle cellule tumorali di adattarsi ai farmaci nel tempo, continuando a crescere anche dopo una prima risposta positiva alle cure.

Perché il tumore al colon diventa resistente ai farmaci

Negli ultimi vent’anni i farmaci anti-EGFR hanno rappresentato una delle armi più importanti contro alcune forme di tumore del colon-retto.

Queste terapie mirate agiscono bloccando specifiche proteine presenti sulla superficie delle cellule tumorali, rallentando la crescita del tumore e limitandone la diffusione.

In molti pazienti i risultati iniziali sono positivi, ma con il passare del tempo il tumore sviluppa spesso una forma di resistenza che rende i farmaci meno efficaci o addirittura inutili. Ed è proprio questo fenomeno che gli studiosi italiani hanno cercato di comprendere meglio.

Secondo i ricercatori, il tumore riesce ad “adattarsi” ai trattamenti modificando il proprio comportamento biologico e attivando meccanismi di sopravvivenza interni.

La scoperta della proteina WEE1

Lo studio coordinato dalla ricercatrice Sabrina Arena ha individuato un elemento chiave in questo processo: una proteina chiamata WEE1.

Questa proteina funziona come una sorta di “freno di emergenza” per le cellule tumorali.

Le cellule resistenti ai farmaci accumulano infatti numerosi danni al DNA e vivono in una condizione di forte stress biologico. In teoria, questi danni dovrebbero portarle alla morte cellulare. Tuttavia, grazie all’azione della proteina WEE1, il tumore riesce temporaneamente a fermare il ciclo cellulare e a riparare parte dei danni subiti.

In pratica, le cellule tumorali sfruttano questo meccanismo per sopravvivere e continuare a moltiplicarsi nonostante l’azione dei farmaci.

Gli scienziati spiegano che il tumore, pur apparendo forte e aggressivo, nasconde in realtà una fragilità importante: la sua dipendenza da questo sistema di “riparazione”.

Come potrebbe cambiare il trattamento del tumore al colon

La parte più promettente della ricerca riguarda ciò che accade quando questo meccanismo viene bloccato.

Negli esperimenti condotti su modelli cellulari, i ricercatori hanno osservato che inibendo la proteina WEE1 le cellule tumorali non riescono più a riparare il DNA danneggiato.

Il risultato è un accumulo progressivo di errori genetici che porta alla morte delle cellule cancerose.

Questa scoperta apre quindi la strada a una nuova strategia terapeutica: rendere nuovamente sensibili ai farmaci tumori che oggi risultano resistenti alle cure tradizionali.

Per molti pazienti potrebbe significare recuperare possibilità terapeutiche considerate ormai esaurite.

Una speranza concreta per i pazienti senza più opzioni

Uno degli aspetti più rilevanti dello studio riguarda proprio i pazienti che hanno già affrontato terapie anti-EGFR senza successo.

Quando il tumore sviluppa resistenza, infatti, le alternative terapeutiche diventano spesso molto limitate.

Secondo i ricercatori, colpire la proteina WEE1 potrebbe rappresentare una nuova opportunità per contrastare la crescita del tumore anche in fasi avanzate della malattia.

La stessa Sabrina Arena ha spiegato che l’obiettivo futuro sarà quello di testare nuove combinazioni terapeutiche in pazienti che non rispondono più alle terapie attualmente disponibili.

Le nuove molecole in sviluppo

La ricerca ha evidenziato un altro punto importante: alcune sostanze utilizzate negli esperimenti precedenti hanno mostrato problemi legati alla tossicità.

Per questo motivo gli studiosi stanno lavorando allo sviluppo di nuove molecole più selettive, progettate per colpire WEE1 in modo più preciso e con minori effetti collaterali.

Questo passaggio sarà fondamentale per trasferire i risultati ottenuti in laboratorio alla pratica clinica.

La speranza è che in futuro queste nuove terapie possano essere integrate nei protocolli oncologici per migliorare la risposta ai trattamenti e prolungare la sopravvivenza dei pazienti.

Perché questa ricerca è così importante

Il tumore del colon-retto è tra le principali cause di morte oncologica nel mondo. Secondo i dati internazionali, milioni di persone ricevono ogni anno una diagnosi di questa malattia.

Negli ultimi anni i progressi della medicina personalizzata hanno migliorato significativamente le cure, soprattutto grazie ai farmaci a bersaglio molecolare come quelli anti-EGFR.

Tuttavia, la resistenza ai trattamenti resta uno dei principali ostacoli nella lotta contro il cancro.

Capire come il tumore riesca a “sfuggire” ai farmaci significa poter individuare nuovi punti deboli da colpire.

Ed è proprio questo il valore della scoperta italiana: non si limita a osservare il comportamento del tumore, ma individua un possibile bersaglio terapeutico concreto.