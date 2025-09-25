In Italia, il tumore al seno rappresenta ancora oggi la neoplasia più frequentemente diagnosticata tra le donne.

La crescente consapevolezza sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce è fondamentale per migliorare la prognosi e l’efficacia delle terapie. Il Professore Massimo Vergine, chirurgo senologo di riferimento a livello nazionale e internazionale, sottolinea come riconoscere tempestivamente i primi segnali rappresenti la chiave per salvare molte vite.

Il primo sintomo del tumore al seno è spesso la comparsa di un nodulo palpabile: una massa o ispessimento localizzato nel tessuto mammario che può essere indolore e non sempre facilmente individuabile senza un esame accurato. Le caratteristiche di un nodulo sospetto includono una consistenza dura, margini irregolari, fissità al tessuto sottostante e la presenza unilaterale. Tuttavia, è importante ricordare che circa l’80% dei noduli mammari sono benigni, come le cisti o i fibroadenomi, e non necessariamente indicano un cancro.

Altri segnali iniziali da monitorare attentamente includono:

Alterazioni del capezzolo , come retrazione, deviazione o secrezioni anomale (sierose, ematiche o siero-sanguinolente) provenienti da un solo dotto.

, come retrazione, deviazione o secrezioni anomale (sierose, ematiche o siero-sanguinolente) provenienti da un solo dotto. Cambiamenti nell’ aspetto della pelle del seno , quali arrossamenti, ispessimenti, desquamazioni o la caratteristica “buccia d’arancia”, segno di coinvolgimento del sistema linfatico cutaneo.

, quali arrossamenti, ispessimenti, desquamazioni o la caratteristica “buccia d’arancia”, segno di coinvolgimento del sistema linfatico cutaneo. Ingrandimento dei linfonodi ascellari, che possono indicare una possibile diffusione regionale della malattia.

Il dolore al seno, sebbene spesso presente in molte condizioni benigne, non è un sintomo tipico nelle fasi iniziali del tumore al seno, ma può manifestarsi nelle forme più aggressive o avanzate.

Fattori di rischio e prevenzione

Il rischio di sviluppare un tumore mammario è influenzato da una combinazione di fattori, alcuni modificabili e altri no. Tra i fattori non modificabili si annoverano l’età – con la maggior parte dei casi diagnosticati dopo i 50 anni – e la familiarità, soprattutto se parenti stretti hanno avuto la malattia in giovane età. Le mutazioni genetiche nei geni BRCA1 e BRCA2 rappresentano un rischio elevato e per le donne portatrici di tali mutazioni sono disponibili programmi di sorveglianza intensificata e strategie preventive, come la mastectomia profilattica.

Gli esperti raccomandano inoltre di adottare uno stile di vita sano per ridurre i fattori di rischio modificabili:

Mantenere un peso corporeo nella norma, limitando sovrappeso e obesità, che aumentano il rischio soprattutto dopo la menopausa.

Seguire una dieta equilibrata, preferendo alimenti vegetali e riducendo il consumo di grassi saturi e zuccheri raffinati.

Evitare il fumo e limitare il consumo di alcolici, fattori associati a un incremento del rischio.

Praticare regolarmente attività fisica, che può ridurre il rischio fino al 12%, con benefici evidenti soprattutto dopo la menopausa.

Allattare al seno per almeno sei mesi, un comportamento protettivo confermato da recenti studi internazionali.

La diagnosi precoce rimane il pilastro fondamentale nella lotta contro il tumore al seno. I programmi di screening mammografico, gratuiti e organizzati a livello nazionale per le donne tra i 50 e i 69 anni – con alcune regioni che estendono la fascia anagrafica – consentono di identificare la malattia in fase iniziale, quando le opzioni terapeutiche sono più efficaci e meno invasive. L’ecografia mammaria è spesso utilizzata come esame complementare, soprattutto nelle donne più giovani con tessuto mammario denso.

L’autopalpazione mensile, consigliata a partire dai 20 anni, è un metodo semplice che permette alle donne di familiarizzare con la propria anatomia e riconoscere tempestivamente eventuali anomalie. Tuttavia, va sottolineato che l’autopalpazione non sostituisce gli esami clinici e strumentali, ma rappresenta un’integrazione importante per una sorveglianza attiva.

Una visita senologica annuale presso uno specialista come il Professore Vergine è raccomandata indipendentemente dall’età, per valutare con competenza ogni possibile segnale sospetto e pianificare eventuali approfondimenti diagnostici, come la biopsia o la risonanza magnetica.