Tumore alla prostata, scoperto perché i funghi champignon bloccano la progressione della malattia

In particolare, il cancro alla prostata è noto per sfruttare cellule soppressorie derivate dai mieloidi (MDSC), che disattivano il sistema immunitario, permettendo al tumore di crescere indisturbato. Lo studio ha rilevato che l’estratto di fungo prataiolo bianco è in grado di ridurre significativamente queste cellule immunosoppressive nei pazienti e nei modelli murini.

Inoltre, il trattamento ha mostrato un aumento delle cellule T e delle cellule natural killer (NK), entrambe fondamentali per attaccare e distruggere le cellule tumorali. Questo effetto potrebbe essere dovuto alla presenza di polisaccaridi, come il β-glucano, noti per stimolare le risposte immunitarie.

Risultati promettenti nei topi e nei pazienti

La ricerca ha esaminato l’effetto dell’estratto sia su modelli murini che su pazienti umani. Nei topi con cancro alla prostata, il trattamento con estratto di fungo ha ridotto significativamente la crescita del tumore, dimostrando al contempo una maggiore sopravvivenza rispetto ai gruppi di controllo.

Nei pazienti, un’analisi su otto uomini affetti da cancro alla prostata ha confermato risultati simili. Dopo tre mesi di trattamento con l’estratto, le cellule soppressive derivate dai mieloidi sono diminuite, mentre le cellule immunitarie attive, come le cellule T e le NK, sono aumentate.

Sinergia con l’immunoterapia

Un altro aspetto rivoluzionario dello studio è l’interazione tra l’estratto di fungo prataiolo bianco e l’immunoterapia, una forma avanzata di trattamento del cancro. Gli scienziati hanno combinato l’estratto con anticorpi anti-PD-1, un tipo di immunoterapia che sblocca la capacità delle cellule T di attaccare i tumori.

I risultati sono stati significativi: i topi trattati con entrambe le terapie hanno mostrato un’inibizione del tumore più marcata e una sopravvivenza prolungata rispetto alla sola immunoterapia. Questo suggerisce che l’estratto di fungo potrebbe potenziare l’efficacia dei trattamenti esistenti, rendendo il cancro alla prostata più vulnerabile all’azione del sistema immunitario.

Il ruolo dei β-glucani

I polisaccaridi, in particolare i β-glucani presenti nei funghi prataioli, sono al centro di questo effetto benefico. Questi composti sono già noti nella ricerca scientifica per il loro impatto positivo sul sistema immunitario. I β-glucani stimolano le cellule immunitarie a riconoscere e distruggere le cellule tumorali, migliorando la capacità del corpo di combattere il cancro.

Questo studio si aggiunge a una crescente letteratura che sottolinea il potenziale dei β-glucani nel trattamento di diverse forme di tumore. Identificare i meccanismi molecolari specifici alla base di questi effetti potrebbe portare allo sviluppo di nuove terapie mirate.

Un nutraceutico promettente

Secondo i ricercatori, l’estratto di fungo prataiolo bianco potrebbe rappresentare un’opzione nutraceutica interessante per ritardare la progressione del cancro alla prostata. Frédéric A. Meunier, professore presso il Queensland Brain Institute, ha definito lo studio “davvero impressionante”, elogiando l’approccio integrato che va dai modelli animali ai pazienti umani.

Meunier ha sottolineato che i risultati aprono la strada a ulteriori ricerche, non solo per comprendere meglio il meccanismo d’azione, ma anche per esplorare applicazioni più ampie dei β-glucani contro altre forme di cancro.

Sicurezza e precauzioni

Nonostante i risultati promettenti, gli esperti invitano alla cautela. Xiaoqiang Wang, primo autore dello studio, ha sottolineato che la ricerca è ancora in fase di sperimentazione e che i supplementi di estratto di fungo disponibili online non sono regolamentati dalla FDA.

Wang consiglia di non auto-prescriversi integratori a base di funghi senza la supervisione di un medico. Tuttavia, ha aggiunto che incorporare i funghi prataioli bianchi nella dieta quotidiana potrebbe essere una scelta salutare e sicura per molte persone.