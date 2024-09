La lista dei cibi che allungano la vita: non farti mai mancare questi in frigo

Scoprite di seguito qual è la lista dei cibi che allungano la vita e che dovete sempre tenere in casa o nel frigo.

Alimentarsi bene è fondamentale per vivere in salute e salvaguardare il proprio benessere nel tempo perché se è vero che tutti siamo destinati a invecchiare c’è modo e modo di farlo. Al proposito è bene tenere presente che esistono degli alimenti che sono dei veri e propri elisir di lunga vita e non dovrebbero mai mancare in casa.

Andiamo a vedere quali sono i cibi che allungano la vita e che sono fondamentali per migliorare il proprio stato di salute ogni giorno. Cosa bisogna fare con essi? Semplicemente mangiarli!

Quali sono i cibi che fanno bene alla salute e che allungano la vita

Non fatevi mai mancare questi cibi in casa e in frigo perché sono alimenti da mangiare praticamente ogni giorno per godere delle loro proprietà benefiche. Se volete vivere bene e a lungo in salute dovete inserire questi alimenti nella vostra dieta quotidiana.

E ovviamente dovete evitarne tanti altri che favoriscono l’invecchiamento, ad esempio bandite i cibi ultraprocessati, quelli grassi tipo insaccati e quelli contenenti troppi zuccheri come le merendine industriali. Evitate anche l’alcol e il fumo, che portano stress agli organi e favoriscono l’insorgere di numerose patologie.

Ma adesso è arrivato il momento di capire cosa mangiare per allungare la vita, ecco la lista dei cibi da non far mai mancare in tavola

Olio extravergine di oliva . È il grasso buono da usare per condire gli alimenti e per cucinare, è un’ottima fonte di polifenoli che hanno effetto antiossidante. Qui potete scoprire la quantità di olio evo da consumare ogni giorno per stare in salute.

. È il grasso buono da usare per condire gli alimenti e per cucinare, è un’ottima fonte di che hanno effetto antiossidante. Qui potete scoprire la ogni giorno per stare in salute. Frutta secca e semi oleosi . Anche questi cibi sono ricchi di grassi buoni ( Omega 3 ) che fanno bene al sistema cardiovascolare, sono un’ottima fonte di sali minerali come magnesio e zinco che nutrono il sistema nervoso. Si usano nella dieta antinfiammatoria e bastano 20/30 grammi al giorno perché è molto calorica.

. Anche questi cibi sono ricchi di grassi buoni ( ) che fanno bene al sistema cardiovascolare, sono un’ottima fonte di sali minerali come magnesio e zinco che nutrono il sistema nervoso. Si usano nella e bastano 20/30 grammi al giorno perché è molto calorica. Frutta e verdura di stagione . Ovviamente tutti i nutrizionisti e i dietologi sono concordi nel dire che bisogna privilegiare la varietà a tavola, quindi cercate di non mangiare sempre e solo un tipo di frutta o di verdura, ma variate il più possibile per fare il pieno di vitamine e minerali . Le migliori che allungano la vita sono le verdure a foglia verde e i frutti rossi.

. Ovviamente tutti i nutrizionisti e i dietologi sono concordi nel dire che bisogna privilegiare la varietà a tavola, quindi cercate di non mangiare sempre e solo un tipo di frutta o di verdura, ma variate il più possibile per fare il pieno di . Le migliori che allungano la vita sono le verdure a foglia verde e i frutti rossi. Proteine vegetali e pesce . I legumi dovrebbero essere le fonti proteiche principali, da mangiare almeno cinque volte a settimana, per integrare con proteine animali meglio scegliere il pesce azzurro come alici, sgombri, sardine piuttosto che la carne rossa. Si può alternare con carne bianca, uova e formaggi.

. I legumi dovrebbero essere le fonti proteiche principali, da mangiare almeno cinque volte a settimana, per integrare con proteine animali meglio scegliere il come alici, sgombri, sardine piuttosto che la carne rossa. Si può alternare con carne bianca, uova e formaggi. Spezie ed erbe aromatiche . Sono ricche di proprietà benefiche e aiutano a usare meno sale nelle pietanze.

. Sono ricche di proprietà benefiche e aiutano a usare meno sale nelle pietanze. Cibi fermentati . Lo yogurt, il kefir, i crauti, il kimchi e tutti gli alimenti o le bevande fermentate aiutano a nutrire la flora batterica intestinale migliorando la salute dell’intero organismo.

. Lo yogurt, il kefir, i crauti, il kimchi e tutti gli alimenti o le bevande fermentate aiutano a nutrire la flora batterica intestinale migliorando la salute dell’intero organismo. Tè verde. Il tè verde è ricco di flavonoidi e aiuta anche ad abbassare il colesterolo cattivo.

Ora che sapete cosa mangiare ogni giorno potete seguire la dieta mangia tutto che vi permette di dimagrire senza rinunciare al gusto.