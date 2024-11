A circa un’ora di auto da Roma, immerso nella quiete del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini, sorge un borgo che sembra uscito da un quadro rinascimentale, nonché il paese più alto della provincia romana. Questo piccolo centro, arroccato a 1.053 metri di altitudine, è una perfetta fusione di arte e natura, tanto da essere conosciuto come il “paese scolpito nella roccia”.

Un borgo tra arte e natura

Stiamo parlando di Cervara di Roma, un borgo davvero unico nel suo genere. Sin dal XIX secolo, questo luogo ha attirato artisti da ogni parte d’Europa, sedotti dalla sua bellezza aspra e dal paesaggio mozzafiato. Le rocce calcaree su cui il borgo è costruito non sono solo la sua base, ma anche la tela su cui molti hanno lasciato il loro segno. Le pareti delle case, le scalinate e i vicoli portano le tracce di una creatività collettiva che rende Cervara un vero e proprio museo a cielo aperto.

Il soprannome “paese scolpito nella roccia” si deve ai lavori di studenti dell’Accademia delle Belle Arti di Firenze e agli abitanti stessi, che negli anni hanno decorato il borgo con figure, volti e poesie incise direttamente sulla pietra. Questo intreccio di arte e territorio rende Cervara un luogo di rara suggestione, dove ogni angolo racconta una storia.

Attrazioni imperdibili

Passeggiare per le stradine di Cervara di Roma è un’esperienza che stimola tutti i sensi. L’ingresso al borgo è segnato dalla celebre Scalinata degli Artisti, un’opera monumentale che accoglie il visitatore con sculture, murales e iscrizioni poetiche incastonate nella roccia. Questa scalinata, simbolo del borgo, è un tributo ai molti creativi che hanno trovato qui ispirazione.

Un altro percorso affascinante è la Scalinata della Pace, che conduce fino alla Rocca Medievale. Questo itinerario artistico e spirituale è impreziosito da totem e opere d’arte che parlano di fratellanza e dialogo tra culture. Dal 1991, questa scalinata è stata ufficialmente dedicata alla Pace ed è stata ribattezzata “Montagna d’Europa”.

Non mancano le testimonianze di epoche lontane, come l’antica Rocca, un’imponente struttura difensiva risalente all’XI secolo, e la Chiesa di Maria Santissima della Visitazione, costruita in pietra locale. Al suo interno si trova una splendida tela seicentesca raffigurante “La Visitazione”, un’opera che aggiunge un tocco di sacralità alla visita.

Per gli appassionati di cultura locale, il Museo della Montagna è una tappa fondamentale. Questo spazio raccoglie strumenti, oggetti e testimonianze che raccontano la vita contadina e religiosa della zona, celebrando le tradizioni di una comunità profondamente legata alla propria terra.

Un tuffo nella gastronomia tradizionale

Cervara di Roma non è solo un borgo di straordinaria bellezza, ma anche un luogo dove i sapori genuini del territorio trovano espressione. La cucina locale, profondamente radicata nelle tradizioni contadine, offre piatti semplici ma ricchi di gusto.

Uno degli elementi distintivi è la pasta fatta in casa, preparata secondo ricette tramandate di generazione in generazione. I piatti a base di carne bovina, proveniente dagli allevamenti locali, sono un’altra specialità che vale la pena assaggiare, così come le ricette arricchite dal profumo inconfondibile del tartufo.

Le osterie e i ristoranti del borgo sono il luogo ideale per gustare queste prelibatezze, magari accompagnate da un bicchiere di vino della regione. Ogni piatto racconta una storia di autenticità e rispetto per la natura, rendendo ogni pasto un’esperienza indimenticabile.

Cervara di Roma: perfetto per un weekend d’autunno

La bellezza di Cervara di Roma non si limita al borgo. I suoi dintorni offrono panorami mozzafiato e una natura incontaminata che invita a lunghe passeggiate. Il Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini, con i suoi boschi rigogliosi e i sentieri panoramici, è il luogo ideale per chi ama il trekking o semplicemente desidera rilassarsi immerso nel verde.

L’atmosfera autunnale aggiunge un fascino particolare a questo angolo del Lazio. I colori caldi delle foglie e l’aria fresca rendono ogni momento trascorso a Cervara un’occasione per rigenerarsi e ritrovare una connessione profonda con la natura e la cultura.

Come raggiungere Cervara di Roma

Situato a circa 60 chilometri da Roma, Cervara di Roma è facilmente raggiungibile in auto. Percorrendo l’autostrada A24 in direzione L’Aquila, si prende l’uscita Vicovaro-Mandela e si seguono le indicazioni per il borgo. Una volta arrivati, preparatevi a lasciare l’auto e a perdervi tra le stradine a piedi: il cuore di Cervara si scopre solo camminando.

Per chi preferisce i mezzi pubblici, è possibile prendere un treno regionale fino a Tivoli e poi proseguire con un autobus locale. Sebbene il viaggio richieda un po’ più di tempo, il panorama che si gode lungo il percorso ripaga ampiamente dello sforzo.

Cervara di Roma è molto più di un borgo: è un’esperienza che tocca il cuore e l’anima. La sua combinazione di arte, storia e paesaggi naturali lo rende una destinazione unica, perfetta per chi cerca una gita fuori porta all’insegna della bellezza.

Visitare questo borgo significa immergersi in un mondo dove il tempo sembra essersi fermato, un luogo che invita a rallentare e a riscoprire il piacere delle piccole cose. Tra scalinate artistiche, panorami mozzafiato e sapori autentici, questo borgo saprà conquistarvi al primo sguardo.