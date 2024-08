Un esame del sangue potrà predire diabete, malattie renali e Alzheimer

Per verificare l’affidabilità del modello, i ricercatori hanno esteso l’analisi ad altre popolazioni, utilizzando dati di 3.977 partecipanti dalla China Kadoorie Biobank e 1.990 dalla FinnGen Biobank. Queste ulteriori analisi hanno confermato l’efficacia del test anche su individui di diversa origine genetica e geografica, dimostrando che il modello è robusto e applicabile su larga scala.

Predire le malattie legate all’età e il rischio di mortalità

Uno degli aspetti più rivoluzionari di questo esame del sangue è la sua capacità di predire con alta precisione il rischio di sviluppare 18 malattie croniche legate all’età, tra cui malattie cardiache, diabete, malattie neurodegenerative come l’Alzheimer, cancro, malattie renali e polmonari. Inoltre, il test è in grado di stimare il rischio di mortalità per tutte le cause, offrendo un quadro completo della salute di un individuo e del suo potenziale futuro.

Secondo Austin Argentieri, ricercatore presso l’Analytic and Translational Genetics Unit del Massachusetts General Hospital e autore principale dello studio, la capacità predittiva di questo test è senza precedenti. La misurazione del “divario di età proteomico”, ovvero la differenza tra l’età biologica stimata attraverso l’analisi delle proteine e l’età cronologica, si è rivelata un indicatore estremamente accurato per la previsione di malattie e mortalità.

L’idea di utilizzare l’orologio proteomico dell’età come biomarcatore per valutare l’efficacia degli interventi preventivi è particolarmente interessante. Ad esempio, modifiche nello stile di vita, come dieta e attività fisica, potrebbero essere monitorate nel tempo per verificare se stanno avendo un effetto positivo sull’invecchiamento biologico di un individuo. Questo approccio potrebbe anche essere utilizzato per valutare l’efficacia di nuovi farmaci e terapie mirate, offrendo una misura più precisa del loro impatto sulla salute a lungo termine.

Verso una medicina personalizzata e accessibile a tutti

Un altro aspetto cruciale di questa ricerca è l’obiettivo di rendere il test proteomico accessibile a una vasta gamma di popolazioni globali. Come sottolineato da Argentieri, la convalida del modello su popolazioni diverse è essenziale per garantire che lo strumento sia efficace e applicabile a tutti, indipendentemente dal background genetico o geografico. Questo approccio inclusivo è fondamentale per sviluppare strumenti diagnostici che possano essere utilizzati su scala globale, contribuendo a ridurre le disparità sanitarie e a migliorare la qualità della vita a livello mondiale.

Nonostante l’entusiasmo e il potenziale rivoluzionario di questo esame del sangue, è importante sottolineare che il test è ancora in fase di sviluppo e non è ancora stato approvato per l’uso clinico. Sono necessari ulteriori studi e convalide per garantire che lo strumento sia affidabile e sicuro per un uso diffuso nella pratica medica.

Una delle sfide principali sarà quella di integrare questo nuovo approccio nella pratica clinica quotidiana, assicurando che i medici siano adeguatamente formati per interpretare i risultati e per utilizzarli nel processo decisionale. Inoltre, sarà fondamentale garantire che il test sia accessibile e sostenibile per tutti i pazienti, indipendentemente dalla loro posizione geografica o dalla loro condizione economica.