Gli scienziati stanno studiando l’efficacia del tricaprin, un integratore naturale presente nell’olio di cocco e nell’olio MCT, per il trattamento della cardiovasculopatia da deposito di trigliceridi (TDCV), una condizione cardiaca recentemente scoperta. I risultati di una ricerca pubblicata su Nature Cardiovascular Research indicano che il tricaprin potrebbe migliorare la sopravvivenza a lungo termine e ridurre i sintomi dell’insufficienza cardiaca nei pazienti affetti da questa rara patologia.

Cos’è la TDCV e perché è una condizione cardiaca preoccupante

La cardiovasculopatia da deposito di trigliceridi (TDCV) è una malattia cardiovascolare caratterizzata da un’alterata degradazione dei trigliceridi all’interno delle cellule cardiache e delle cellule muscolari lisce dei vasi sanguigni. Questo malfunzionamento porta a un accumulo di lipidi, causando un’inefficienza energetica nel muscolo cardiaco e favorendo l’insorgenza di scompenso cardiaco e malattia coronarica.

Sebbene alcuni casi di TDCV abbiano una causa genetica, in molti pazienti la causa resta sconosciuta. La condizione è stata identificata solo di recente e, fino ad ora, non esistevano trattamenti specifici approvati per gestirla in modo efficace.

Secondo il Dr. Cheng-Han Chen, cardiologo interventista certificato, la TDCV rappresenta una vera sfida per la medicina moderna:

“La cardiovasculopatia da deposito di trigliceridi è un raro disturbo cardiovascolare in cui le cellule del cuore e dei vasi sanguigni non sono in grado di processare correttamente i trigliceridi come fonte di energia. Questo porta a un malfunzionamento del muscolo cardiaco e delle arterie coronarie, causando insufficienza cardiaca severa e malattia coronarica.”

Il ruolo del tricaprin nel trattamento della TDCV

Il tricaprin, un trigliceride a catena media (MCT) presente in alimenti come l’olio di cocco e i latticini, è stato al centro di uno studio recente volto a valutare il suo potenziale terapeutico per la TDCV.

In passato, ricerche preliminari avevano suggerito che il tricaprin potesse favorire la degradazione dei grassi accumulati nel cuore, migliorando le funzioni cardiache. Per questo motivo, il nuovo studio ha voluto analizzare se l’integrazione con tricaprin potesse anche aumentare la sopravvivenza a lungo termine nei pazienti affetti da TDCV.

I ricercatori hanno studiato 22 pazienti che hanno assunto il tricaprin e li hanno confrontati con un gruppo di controllo di 190 persone che non hanno ricevuto il supplemento. Tutti i partecipanti erano stati diagnosticati con TDCV a partire dai 20 anni di età.

I risultati sono stati incoraggianti:

I pazienti trattati con tricaprin hanno mostrato miglioramenti significativi nella capacità del cuore di scomporre i grassi.

I sintomi dell’insufficienza cardiaca si sono ridotti , con un recupero più duraturo.

, con un recupero più duraturo. La funzione del ventricolo sinistro è migliorata , con un aumento della frazione di eiezione e un rimodellamento cardiaco positivo.

, con un aumento della frazione di eiezione e un rimodellamento cardiaco positivo. I tassi di sopravvivenza a 3 e 5 anni nel gruppo tricaprin sono stati del 100%, mentre nel gruppo di controllo sono stati rispettivamente del 78,6% e del 68,1%.

Il legame tra tricaprin e miglioramento della funzione cardiaca

L’elemento chiave del miglioramento osservato nei pazienti trattati con tricaprin riguarda la capacità del cuore di metabolizzare più efficacemente i lipidi.

I ricercatori hanno utilizzato test specifici per valutare la lipolisi miocardica (ovvero la scomposizione dei grassi da parte delle cellule cardiache) e hanno scoperto che, dopo il trattamento con tricaprin, le cellule del cuore hanno iniziato a processare i trigliceridi in modo più efficiente.

Il Dr. Scott C. Feitell, direttore dell’unità di terapia intensiva cardiaca presso Rochester Regional, ha commentato lo studio:

“Questa ricerca è stata progettata in modo eccellente, con un’analisi approfondita su una piccola popolazione di pazienti affetti da una malattia rara. I risultati dimostrano un miglioramento significativo della frazione di eiezione cardiaca e un aumento del metabolismo lipidico nei pazienti trattati con tricaprin.”

Limitazioni dello studio e prospettive future

Nonostante i risultati promettenti, lo studio presenta alcune limitazioni che dovranno essere affrontate in ricerche future.

La prima riguarda la popolazione studiata, costituita interamente da pazienti giapponesi. Sarà quindi necessario verificare se gli stessi benefici si riscontrano anche in popolazioni diverse, con caratteristiche genetiche e stili di vita differenti.

Un altro aspetto da considerare è l’effetto delle nuove terapie per l’insufficienza cardiaca su pazienti con TDCV. Dato che solo un piccolo numero di partecipanti ha assunto questi farmaci, non è chiaro come possano interagire con il tricaprin.

Infine, lo studio ha coinvolto un numero relativamente basso di partecipanti, e solo tre donne erano presenti nel gruppo che ha ricevuto il tricaprin. Questo significa che potrebbero esserci differenze di genere nella risposta al trattamento che dovrebbero essere approfondite.

Il Dr. Randy Gould, cardiologo presso Manhattan Cardiology, ha sottolineato l’importanza di future ricerche:

“Il tricaprin ha mostrato effetti significativi sulla regressione dell’accumulo di trigliceridi nei vasi sanguigni del cuore, migliorando la funzione cardiaca e la sopravvivenza. La prossima fase della ricerca dovrebbe determinare se il tricaprin può essere utile anche in pazienti con elevati livelli di trigliceridi, ma senza TDCV.”

Il tricaprin potrebbe aiutare altri pazienti con insufficienza cardiaca?

Nonostante la TDCV sia una patologia rara, gli scienziati ritengono che i benefici osservati con il tricaprin possano essere estesi anche a pazienti con insufficienza cardiaca non causata dalla TDCV.

I trigliceridi sono componenti fondamentali dei lipidi accumulati nel cuore, e molti pazienti con scompenso cardiaco presentano elevati livelli di goccioline lipidiche nelle loro cellule miocardiche.

Se futuri studi dimostreranno che il tricaprin può migliorare la funzione cardiaca in una popolazione più ampia, questo integratore potrebbe diventare un’opzione terapeutica innovativa per trattare l’insufficienza cardiaca su larga scala.