Tra le Alpi, c’è un sentiero segreto che regala una vista mozzafiato e un’esperienza meravigliosa da vivere almeno una volta nella vita.

Ci sono viaggi che meritano di essere fatti almeno una volta nella vita. Nel mondo, sono tantissimi i posti che regalano un’esperienza mozzafiato grazie alla natura che è in grado di dipingere dei quadri che l’uomo non sarebbe mai in grado di creare. Dai posti di mare a quelli di montagna, scegliere un solo luogo mozzafiato da visitare è davvero difficile. Tuttavia, ci sono alcuni luoghi che meritano di essere visitati almeno una volta nella vita e tra questi c’è sicuramente un sentiero segreto tra le Alpi.

Tra le Alpi austriache c’è un sentiero che vi porta alla scoperta di paesaggi che sembrano costruiti appositamente e che invece sono frutto del lavoro della natura. Percorrere questo sentiero significa immergersi in un lungo senza tempo in cui è facile dimenticare la quotidianità.

Il sentiero segreto tra le Alpi: un posto davvero da sogno

La Grossglockner Hochalpenstrasse si trova tra le Alpi austriache ed è stata studiata appositamente per permettere agli amanti della montagna di vivere concretamente le Alpi andando alla scoperta di luoghi davvero unici. La strada alpina panoramica è lunga circa 48 km e collega le regioni di Salisburgo e Carinzia, attraversando il Parco Nazionale degli Alti Tauri. La strada prende il nome dal Grossglockner, la montagna più alta dell’Austria e non può essere visitata sempre.

Si tratta, infatti, di una strada a pedaggio che può essere visitata solo in alcuni mesi dell’anno. La strada viene percorsa ad una velocità moderata e, man mano che ci si addentra, si tende a rallentare perché il posto è talmente bello che merita di essere ammirato senza alcuna fretta.

La strada, infatti, viene percorsa non perché si deve arrivare ad una determinata meta ma per ammirare da più vicino la maestosità e la bellezza delle Alpi. Lungo il percorso, sono diverse le soste che consigliano gli esperti come quella della Kaiser-Franz-Josefs-Höhe, una terrazza panoramica che si affaccia sul ghiacciaio Pasterze.

Merita una sosta anche la Edelweiss-Spitze che è il punto più alto raggiungibile in auto, da cui si gode una vista a 360 gradi sulle Alpi degli Alti Tauri. Chi decide di percorrere la Grossglockner Hochalpenstrasse, poi, si ritrova di fronte sentieri, rifugi e percorsi naturali che tolgono davvero il fiato.

I mesi consigliati per visitarla sono quelli estivi e, d’inverno, a causa della neve e del ghiaccio viene chiusa perché altamente pericolosa. Chi, dunque, sogna di vivere un’esperienza unica può organizzare una giornata lungo questa strada tra le Alpi austriache che si raggiunge in auto partendo da Salisburgo o da Villach.