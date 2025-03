È ancora presto, siamo ancora ai primi step sperimentali, tuttavia per i tanti che soffrono di celiachia e per tutti coloro che sono intolleranti al glutine, si aprono interessanti orizzonti di cure e di superamento del problema.

Una terapia cellulare progettata per la celiachia è infatti in grado di sopprimere l’immunità anti-glutine. Lo rivela uno studio pubblicato su Science Translational Medicine e condotto all’Università di Losanna. Va ricordato che la celiachia colpisce fino all’1% della popolazione globale. Si verifica quando il sistema immunitario reagisce alle proteine del grano (glutine) presenti in molti alimenti comuni, provocando infiammazioni e danni ai tessuti dell’intestino.

Non esistono farmaci o terapie in grado di prevenire o curare la celiachia, quindi i pazienti devono attenersi a una rigorosa dieta priva di glutine per evitare problemi intestinali e riacutizzazioni.

Tuttavia, alcune persone continuano ad avere problemi intestinali nonostante la dieta priva di glutine. Il team di ricerca diretto da Raphaël Porret ha ipotizzato come la terapia cellulare possa calmare le reazioni del sistema immunitario al glutine.

Linfociti T ingegnerizzati

A tal fine, il team ha ingegnerizzato linfociti T e ne ha valutato la capacità (per ora in studi su animali) di calmare le cellule immunitarie anomale che reagiscono in presenza di glutine. Nei test su animali le cellule T regolatorie ingegnerizzate impediscono la risposta autoimmune in presenza di glutine. Benché preliminare, questo lavoro offre una prova di concetto che le cellule T ingegnerizzate possono indurre il sistema immunitario a tollerare il glutine.