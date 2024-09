Una dieta molto popolare associata a maggior rischio di diabete

La connessione tra alimentazione e salute è complessa, e uno degli argomenti più dibattuti negli ultimi decenni riguarda l’efficacia delle diete a basso contenuto di carboidrati, spesso promosse come soluzioni efficaci per la perdita di peso e la gestione della glicemia. Tuttavia, nuove ricerche mettono in dubbio questa visione, suggerendo che seguire una dieta povera di carboidrati a lungo termine potrebbe non essere così salutare come si crede, specialmente in relazione al rischio di sviluppare il diabete di tipo 2.

Uno studio recente, condotto da un team di ricerca australiano e pubblicato su diverse riviste scientifiche, ha evidenziato un legame preoccupante tra diete a basso contenuto di carboidrati e un aumento del rischio di diabete di tipo 2.

Lo studio

Il gruppo di ricerca guidato dai professori Barbora De Courten e Robel Hussen Kabthymer della Facoltà di Scienze Cliniche dell’Università Monash, in collaborazione con altri istituti accademici, ha condotto un’analisi su oltre 41.000 partecipanti del Melbourne Collaborative Cohort Study (MCCS), un progetto che ha seguito i partecipanti per un lungo periodo di tempo, monitorando le loro abitudini alimentari e lo stato di salute. I soggetti coinvolti avevano tra i 40 e i 69 anni all’inizio dello studio e sono stati seguiti per circa 20 anni.

Il principale obiettivo della ricerca era quello di capire come l’assunzione di carboidrati, grassi e proteine influenzasse la salute metabolica dei partecipanti, in particolare in relazione allo sviluppo del diabete di tipo 2. I ricercatori hanno utilizzato un sistema di punteggio dietetico basato sull’energia assunta dai diversi nutrienti, concentrandosi in particolare sulla percentuale di energia derivante dai carboidrati. Hanno poi confrontato questi dati con l’indice di massa corporea (BMI) dei partecipanti e il loro rischio di sviluppare il diabete.

I risultati dell’analisi

I risultati emersi dallo studio sono stati sorprendenti: chi seguiva una dieta a basso contenuto di carboidrati, ossia con una percentuale ridotta di energia proveniente da questi nutrienti, mostrava un rischio significativamente più elevato di sviluppare il diabete di tipo 2 rispetto a coloro che seguivano un’alimentazione più bilanciata. In particolare, i partecipanti che si trovavano nel quintile più basso di assunzione di carboidrati (circa il 38% dell’energia totale) presentavano un rischio aumentato del 20% di sviluppare il diabete rispetto a chi assumeva una percentuale maggiore di carboidrati (circa il 55% dell’energia totale).

Questi dati suggeriscono che ridurre drasticamente i carboidrati nella dieta potrebbe avere effetti negativi sulla salute metabolica, soprattutto se il consumo di carboidrati viene sostituito con un’elevata assunzione di grassi e proteine.

Perché una dieta a basso contenuto di carboidrati può aumentare il rischio di diabete?

La scoperta di un aumento del rischio di diabete legato a una dieta povera di carboidrati può sembrare controintuitiva, soprattutto considerando che tali regimi alimentari vengono spesso consigliati per la gestione della glicemia nei pazienti con diabete. Tuttavia, ci sono diverse ragioni che spiegano come questo tipo di dieta, a lungo termine, possa favorire l’insorgenza del diabete di tipo 2.

Prima di tutto, le diete a basso contenuto di carboidrati spesso implicano una riduzione dell’assunzione di fibre, poiché molti alimenti ricchi di carboidrati, come frutta, verdura e cereali integrali, sono anche una fonte importante di fibre alimentari. Le fibre svolgono un ruolo cruciale nel mantenere stabili i livelli di zucchero nel sangue e nel migliorare la sensibilità all’insulina. Senza un adeguato apporto di fibre, il corpo può diventare meno efficiente nel metabolizzare il glucosio, aumentando così il rischio di sviluppare il diabete.

In secondo luogo, molte diete a basso contenuto di carboidrati incoraggiano un elevato consumo di grassi e proteine, che possono contribuire a un aumento del peso corporeo e del BMI. L’eccesso di grassi saturi, in particolare, è stato associato a una maggiore resistenza all’insulina, un fattore chiave nello sviluppo del diabete di tipo 2. Inoltre, un aumento di peso significativo è un noto fattore di rischio per il diabete, poiché l’obesità è strettamente legata a disturbi metabolici.

Un ulteriore fattore da considerare è che le diete a basso contenuto di carboidrati tendono a influire negativamente sulla salute del microbioma intestinale. Una dieta povera di carboidrati e fibre può alterare l’equilibrio dei batteri intestinali, influenzando negativamente il metabolismo del glucosio e contribuendo all’infiammazione sistemica, un altro elemento che aumenta il rischio di diabete.

Diete a basso contenuto di carboidrati, questione di equilibrio

Gli autori dello studio australiano sottolineano che i risultati emersi non implicano che tutti i regimi a basso contenuto di carboidrati siano dannosi per la salute. In effetti, tali diete possono essere utili per la gestione del diabete di tipo 2 nei pazienti che già ne soffrono, poiché aiutano a controllare la glicemia riducendo l’apporto di zuccheri nella dieta. Tuttavia, per le persone che non hanno ancora sviluppato la malattia, seguire una dieta troppo rigida e sbilanciata potrebbe avere conseguenze negative a lungo termine.

È fondamentale capire che una dieta bilanciata, che includa una varietà di alimenti e nutrienti, è la chiave per mantenere una buona salute. Eliminare o ridurre drasticamente i carboidrati non è sempre la soluzione migliore, soprattutto se questo significa rinunciare a nutrienti essenziali come le fibre. Il corpo ha bisogno di carboidrati per funzionare correttamente, e i carboidrati complessi, come quelli presenti nei cereali integrali, nelle verdure e nella frutta, sono particolarmente benefici per la salute.

La dieta mediterranea: un modello alimentare equilibrato

In contrasto con le diete a basso contenuto di carboidrati, la dieta mediterranea rappresenta un modello alimentare che bilancia tutti i principali nutrienti, inclusi i carboidrati. Questo regime alimentare, che è stato riconosciuto dall’UNESCO come patrimonio culturale immateriale dell’umanità, è ricco di cereali integrali, frutta, verdura, pesce, olio d’oliva e quantità moderate di carne magra. Studi scientifici hanno dimostrato che seguire la dieta mediterranea può ridurre significativamente il rischio di malattie cardiovascolari, obesità e diabete di tipo 2, grazie al suo apporto equilibrato di nutrienti e al suo alto contenuto di fibre e antiossidanti.