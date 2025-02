Con W.O.T., acronimo di “Words Of Time”,le parole si trasformano in arte. FusinaLab propone questo raffinato progetto come il regalo perfetto per San Valentino: un oggetto artistico di design dal forte impatto emotivo, capace di rendere eterno un pensiero d’amore.

W.O.T. è una piccola opera d’arte realizzata in plexiglass, su cui è possibile incidere una frase d’amore personalizzata, tratta da una canzone, una poesia o una citazione dal significato speciale. Le placche traslucide, che misurano 10x10cm, hanno un design minimal, destinato a durare nel tempo. Leggere e sofisticate, interpretano emozioni, sentimenti e pensieri con un’eleganza discreta e contemporanea. L’obiettivo? Regalare un’emozione indelebile con leggerezza e stile.

FusinaLab

L’azienda vicentina ideatrice di “Words Of Time”, fondata nel 1971 da Carlo Bonato a Bassano del Grappa in provincia di Vicenza, è diventata un punto di riferimento nel corso degli anni per il settore del visual merchandising e del retail marketing per i grandi brand della moda e del lusso.

Oggi, sotto la guida di Luca Bonato, FusinaLab porta avanti una tradizione di ricerca e sperimentazione, coniugando artigianalità e innovazione ingegneristica. Le collaborazioni con marchi come Ferrari, Gucci, OFF White, Prada e Fendi testimoniano la qualità e l’originalità delle creazioni di FusinaLab, che spaziano dall’allestimento di store iconici a installazioni artistiche d’impatto.

Ogni W.O.T. è disponibile al prezzo di 30 euro. Puoi ordinare e personalizzare il tuo W.O.T. scrivendo alla mail info@fusinalab.com oppure chiamando il numero 0424591124.