Unghie autunno 2024: come copiare le star

Quali sono le tendenze unghie per l’autunno 2024 possiamo scoprirlo semplicemente andando a vedere cosa hanno scelto le star per la loro manicure.

Volete un look particolare da sfoggiare in questo autunno 2024 e state cercando delle idee per dare una forma alle vostre unghie e decidere il colore dello smalto da applicare? Allora ecco che copiare le star può essere una buona soluzione.

Allora proseguite nella lettura per trovare la giusta ispirazione per la vostra manicure autunnale.

Come copiare le unghie delle star per l’autunno 2024

Cercate sempre di trovare il vostro stile scegliendo le forme e i colori che vi piacciono di più e le fantasie di nail art che rappresentano la vostra personalità. E se volete cercare ispirazione potete sbirciare come sono le mani delle star.

Facciamo degli esempi così da copiare i look delle unghie delle cantanti e attrici che hanno sfilato di recente sui red carpet o che hanno postato le loro foto sui social.

Le forme

Per quanto riguarda le forme sono molto in voga le unghie quadrate e corte magari con la punta arrotondata. Sono quindi tornate di gran moda e si abbinano a ogni tipo di look, sia elegante e classico che più casual e moderno o addirittura stravagante. Chi vuole osare può sempre optare per delle unghie stiletto, per far trasparire all’esterno la propria anima graffiante.

I colori

La scelta dei colori per le unghie in autunno 2024 delle star è molto varia. Si va dal nero di Kylie Jenner al rosso acceso di Lady Gaga passando per la tonalità rosso ciliegia di Charli XCX mentre Heidi Klum ha sfoggiato unghie color rosso mirtillo per affrontare questi giorni di autunno con il giusto spirito.

Chiara Ferragni invece sfoggia delle unghie media lunghezza con le punte limate a mandorla di colore rosso. Inutile dire che anche le tonalità del marrone sono molto gettonate, specialmente il dark chocolate, intensa nuance scelta da Dakota Johnson per le sue unghie corte e rotonde.

Altre tonalità di tendenza per l’autunno 2024 sono il verde foresta, una sfumatura più fredda del verde bottiglia scelta da Selena Gomez per le sue unghie lunghe con la punta un po’ tonda e un po’ quadrata. Infine sono sempre in voga le unghie gioiello e quelle a specchio, ancora il finish metallico scelto da Gaia e l’effetto cromato di Katy Perry.

Non ha paura di osare Victoria De Angelis che mostra le unghie lunghissime con la punta a stiletto, per altro spesso sfoggiate anche da Big Mama.