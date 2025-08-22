Con l’avvicinarsi delle registrazioni della nuova stagione di Uomini e Donne, cresce l’attesa tra i fan per scoprire il cast e le novità.

A circa un mese dall’inizio delle riprese, emergono le prime anticipazioni e conferme riguardanti le dame e i cavalieri che animeranno il parterre, con alcune assenze di rilievo e riconferme importanti.

La nuova edizione di Uomini e Donne si prepara a tornare in onda con la consueta formula che ha saputo conquistare il pubblico italiano dal 1996. Il programma, prodotto da Fascino PGT e diretto da Laura Basile e Paolo Carcano, continua a essere uno dei pilastri del pomeriggio di Canale 5. Gli appassionati del dating show di Maria De Filippi aspettano con entusiasmo le nuove puntate, pronte a raccontare storie di amore e confronto, in particolare quelle del Trono Over, che dal 2010 ha introdotto un format dedicato a partecipanti con un’età superiore ai quarant’anni.

Per quanto riguarda il Trono Classico, le notizie sul cast sono ancora frammentarie. Una delle figure più chiacchierate è Nadia Di Diodato, ex corteggiatrice molto apprezzata che potrebbe vestire il ruolo di tronista. La sua popolarità è aumentata grazie al legame instauratosi con la conduttrice, e si vocifera che Maria De Filippi abbia intenzione di portare in studio anche Flavio, noto tentatore di Temptation Island, che ha colpito per il suo fascino e carisma.

Trono Over: conferme, assenze e nuovi ritorni

Tra le conferme più attese nel parterre del Trono Over vi è senza dubbio la presenza di Gemma Galgani, la dama storica che da oltre sedici anni intrattiene il pubblico con le sue vicende sentimentali. Recentemente al centro di discussioni anche per la nostra intervista a Giorgio Manetti, suo ex storico, Gemma rappresenta ormai un’icona del programma.

Accanto a lei torneranno anche altri volti noti come Sabrina Zago, la bionda dama famosa per le sue sfortunate storie d’amore, e probabilmente anche Arcangelo, che nell’ultima parte della scorsa stagione ha avuto un ruolo di spicco grazie ai suoi continui ripensamenti e flirt.

Diverse invece le assenze di rilievo. Non farà parte del cast Riccardo Guarnieri, che ha ufficializzato la sua nuova relazione sentimentale lontano dalle telecamere, confermando così la sua uscita dal programma. Neppure Ida Platano sarà presente nelle prime puntate: la dama ha dichiarato di voler dedicare questo momento alla sua carriera professionale, anche se non si esclude un suo ingresso in corsa nel corso dell’anno televisivo.

Tra i ritorni più attesi c’è quello di Gloria Nicoletti, recentemente tornata single dopo la conclusione della relazione con Guido Ricci. La sua spontaneità e il suo fascino l’hanno resa molto amata dal pubblico. Anche Margherita Aiello, reduce da una breve e intensa storia con Dennis, potrebbe ritornare in studio con la speranza di una nuova opportunità sentimentale.

Da oltre ventotto anni, Maria De Filippi è il volto e la mente dietro a uno dei programmi più longevi e amati della televisione italiana. Concepito originariamente come talk show dedicato ai conflitti familiari, Uomini e Donne ha saputo evolversi nel corso degli anni fino a diventare un format di dating show che ha rivoluzionato il modo di raccontare le relazioni sentimentali in TV.

Il successo del programma si deve anche alla capacità di rinnovarsi, introducendo nuove formule come il Trono Over e aprendosi a diverse realtà, inclusa la presenza di protagonisti con orientamenti sessuali diversi e di una tronista transgender, elementi che hanno ampliato la rappresentatività degli amori raccontati.

Maria De Filippi, che quest’estate si è concessa qualche giorno di relax tra il litorale romano e il Circeo in compagnia dei suoi storici autori come Raffaella Mennoia e Fabio Ferrara, continua a dimostrare un impegno instancabile nel mondo della televisione. La sua società di produzione, Fascino PGT, produce non solo Uomini e Donne, ma anche altri programmi di successo come Amici di Maria De Filippi, C’è posta per te e Temptation Island.

Il rapporto professionale e umano tra Maria e i suoi collaboratori è uno dei pilastri del suo successo, come ha raccontato la stessa Mennoia in un’intervista recente: “Lavorare con Maria è molto faticoso, ma siamo convinti che questa sia la via più giusta per fare programmi che funzionano. Con lei ci siamo trovate subito in sintonia perché sa ascoltare, un valore fondamentale che oggi manca molto.”