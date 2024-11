Uova scadute, buttarle è una pessima idea: non hai idea delle cose che ci puoi fare in casa

Se le uova sono scadute, non mangiarle, ma non buttarle nemmeno: riutilizzale così in casa e lasciati stupire.

Ironia della sorte, le uova scadono sempre nei momenti meno opportuni: magari quando ti eri deciso a preparare una carbonara con pecorino e guanciale croccante oppure quando stavi pensando di fare delle semplici uova strapazzate per cena, perché l’idea di cucinare dopo una giornata intensa era decisamente fuori discussione.

Prima però di gettare le uova in preda allo sconforto, è utile verificare se siano davvero andate a male, e un metodo per testare la freschezza è proprio a portata di mano: il famosissimo nonché leggendario test dell’acqua. Basta riempire una ciotola con acqua fredda e immergere l’uovo, se questo affonda nel bicchiere posizionandosi orizzontalmente sul fondo, allora vuol dire che ancora è buono ed è pronto per diventare una deliziosa omelette. Nel caso in cui invece dovesse galleggiare, di certo non si può consumare, ma non per questo si deve buttare.

Uova scadute, tutti gli utilizzi alternativi e low cost da sfruttare in casa

Non tutti sanno infatti che le uova scadute possono essere sfruttate in tanti modi alternativi e che si rivelano essere spesso utilissimi in casa. Ma partiamo dal primo, ovvero la cosmesi fa da te. Il tuorlo potrebbe essere l’alleato di bellezza di cui non sapevi di aver bisogno: basta applicarlo direttamente sul viso o sui capelli e lasciarlo agire per 15-20 minuti e grazie ai suoi nutrienti, renderà la pelle morbida e i capelli più nutriti e luminosi.

Stiamo parlando di un booster quindi per pelle e capelli importantissimo, a maggior ragione in inverno che l’incarnato tende a “spegnersi” e la chioma a causa dell’umidità vive di vita propria. Ma non finisce qui. Sbriciolati e distribuiti attorno alle piante, i gusci d’uovo sono invece fantastici per il giardino perché fungono da barriera naturale contro le lumache che trovano scomoda la consistenza dei gusci.

Questo metodo poi permette di proteggere le piante senza l’uso di pesticidi. E ancora, sempre con i gusci d’uovo, se li frulli insieme ai fondi di caffè, alle bucce di banana e a un po’ d’acqua, ottieni un fertilizzante naturale, ricco di minerali e ideale per mantenere il terreno delle piante nutriente (un po’ come per i capelli) e bilanciato. Ma anche l’albume (venerato da chi segue un’alimentazione super fit) se montato a neve può alleviare il fastidio di piccole scottature grazie alle sue proprietà lenitive, ottime pure per le punture di insetti, perché crea uno strato protettivo che allevia sia il prurito che il bruciore.