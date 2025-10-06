Andare in vacanza a ottobre può essere una delle idee migliori da seguire quest’anno, ecco le 3 mete più economiche.

L’autunno trasforma ogni viaggio in un’esperienza unica, tra colori caldi, profumi intensi e atmosfere più intime rispetto alla frenesia estiva che richiama i turisti all’assalto. Le folle diminuiscono, i prezzi calano e le opportunità per una vacanza last minute diventano irresistibili, soprattutto per chi ama stile e relax.

Ottobre si rivela il mese perfetto per scoprire mete eleganti e poco affollate, dove gusto, benessere e fascino si fondono senza compromessi. Basta scegliere una di queste tre mete per ritrovarsi a vivere esperienze uniche e in grado di lasciare il segno nei ricordi di molti turisti.

Le migliori mete di ottobre

Iniziamo dalla prima proposta, ovvero Lisbona, la capitale dal fascino malinconico e raffinato, ideale per chi cerca cultura, cucina e atmosfere bohémien. Qui le giornate sono ancora miti, perfette per passeggiare tra vicoli storici, sorseggiare porto in terrazze panoramiche e scoprire boutique artigianali.

Lisbona è perfetta per chi ama unire comfort e stile senza rinunciare a esperienze autentiche e sensazioni memorabili tra storia e modernità. Passeggiare tra i quartieri storici permette di immergersi nella cultura storica del posto e scoprire angoli nascosti, ben lontani dal turismo di massa.

Marrakech è invece la seconda meta più accessibile, un’oasi sensoriale ed esotica con temperature piacevoli e giornate limpide fino a fine ottobre. I souk colorati e le piazze mercato vivaci creano un’atmosfera unica, tra palazzi in stile moresco e giardini segreti nascosti nella città rossa.

Le riad eleganti offrono hammam privato, terrazze panoramiche e cucina marocchina gourmet per chi desidera un soggiorno chic e rilassante, ma legato alla cultura culinaria. Da non perdere i Giardini Majorelle, paradiso botanico e ex dimora di Yves Saint Laurent e una gita nel deserto di Agafay sotto le stelle.

Marrakech combina avventura, relax e stile, regalando emozioni uniche in un contesto esotico e raffinato, ideale anche per chi viaggia last minute. Ogni angolo della città invita a scoprire arte, sapori e cultura senza rinunciare al comfort e al fascino del contemporaneo.

Il Lago di Como, infine, è la terza proposta, la meta più vicina e forse la più caratteristica, con acque placide e colori caldi dell’autunno. Le ville storiche affacciate sul lago creano scorci da cartolina e le dimore d’epoca, trasformate in hotel di lusso, offrono soggiorni raffinati ed economici.

Passeggiare nei giardini di Villa Carlotta o pranzare vista lago al Bellagio o al Varenna rende il viaggio un’esperienza indimenticabile, degna di essere ricordata. Il Lago di Como a ottobre è perfetto per chi cerca pace, eleganza e panorami suggestivi senza allontanarsi troppo da casa.