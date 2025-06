L’Italia offre bellezze naturali, storiche e culinarie, ma alcune destinazioni celebri possono essere costose. Ecco le regioni più economiche

L’Italia è un paese di straordinaria bellezza, ricco di storia, cultura e tradizioni culinarie che attirano viaggiatori da ogni angolo del mondo. Tuttavia, è risaputo che alcune mete, come Venezia, Firenze e la Costiera Amalfitana, possono risultare piuttosto costose. Fortunatamente, esistono molte regioni meno conosciute, ma altrettanto affascinanti e, soprattutto, più economiche.

In questo articolo, esploreremo cinque di queste regioni, offrendo suggerimenti su dove andare e cosa fare per rendere la tua vacanza indimenticabile senza svuotare il portafoglio.

Le regioni più economiche per la tua vacanza

L’Abruzzo è una delle regioni più economiche d’Italia, con alloggi che possono costare tra i 30 e i 40 euro a persona per notte. Questa regione offre una straordinaria varietà di paesaggi: dalle spiagge della costa adriatica ai pittoreschi borghi dell’entroterra, ogni visitatore troverà qualcosa di speciale. Le famiglie possono godere di spiagge sicure e poco affollate, mentre i viaggiatori più avventurosi possono esplorare i numerosi parchi nazionali, come il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e il Gran Sasso.

Tra i borghi da visitare, Sulmona è famosa per i suoi confetti e il suo affascinante centro storico. Non perdere il Complesso della Santissima Annunziata e l’Acquedotto medievale. Castel del Monte, con la sua storica Torre, è un altro luogo da non perdere, così come Santo Stefano di Sessanio, noto per le sue stradine medievali. Rocca Calascio, infine, offre una vista mozzafiato sull’Appennino abruzzese.

La Calabria è un’altra regione che merita di essere scoperta, con alloggi che partono da 25-30 euro a notte. Questa regione, ancora poco conosciuta dai turisti stranieri, offre un mix di bellezze naturali e tradizioni culturali. Le spiagge di Tropea e la Costa degli Dei sono rinomate per le loro acque cristalline e i tramonti romantici.

Se ami l’avventura, non perdere l’opportunità di esplorare il Parco Nazionale dell’Aspromonte, dove potrai fare escursioni in un contesto naturale mozzafiato. Tropea è famosa non solo per la sua bellezza, ma anche per la cipolla rossa, un ingrediente chiave della cucina locale. Scilla, con il suo caratteristico quartiere di pescatori, è ideale per passeggiate romantiche.

Tra i piatti tipici calabresi, non puoi perderti la ‘nduja, un salume spalmabile piccante, e il tartufo di Pizzo, un dolce che è un vero e proprio must per ogni visitatore.

Le Marche, con i loro splendidi paesaggi collinari e le spiagge affacciate sull’Adriatico, offrono un’eccellente alternativa per chi cerca una vacanza economica. Gli agriturismi sono disponibili a partire da circa 35 euro a notte, e la regione è raramente affollata, anche nei periodi di punta.

Ascoli Piceno, con la sua imponente Piazza del Popolo e le torri medievali, è una tappa obbligata per gli amanti della storia. Recanati, città natale di Giacomo Leopardi, offre un’atmosfera romantica e la possibilità di visitare la sua storica biblioteca. Non dimenticare di assaporare le olive all’ascolana, un antipasto tipico, e i vincisgrassi, una lasagna ricca e saporita.

Le Marche sono anche famose per i loro paesaggi naturali, come la Gola del Furlo e il Parco del Conero, dove puoi dedicarti a escursioni e attività all’aria aperta.

Il Molise è forse la regione meno conosciuta d’Italia, ma offre esperienze autentiche a prezzi molto accessibili, con alloggi che partono da 20-25 euro a notte. Qui, la tranquillità regna sovrana, lontano dal turismo di massa. Il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise offre sentieri panoramici ideali per escursioni, e gli eventi folkloristici, come la ‘Ndocciata di Agnone, arricchiscono l’esperienza.