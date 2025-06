Chi ama le vacanze pet-friendly, deve evitare alcuni Paesi perché considerati particolarmente pericolosi per gli amici a quattro zampe.

L’estate è finalmente arrivata e c’è chi ha già scelto la meta delle proprie vacanze e chi, invece, deve scegliere ancora la località in cui rilassarsi e divertirsi dopo un intenso anno di lavoro. Chi ha figli, cerca sempre di trovare posti che offrano tanti servizi per i bambini e, allo stesso modo, chi ha un animale in casa, prova a scegliere mete che possano ospitare anche l’amico a quattro zampe.

Sono sempre più numerose le strutture alberghiere e balneari che accolgono a braccia aperte anche gli amici pelosi, ma a volte, ci si può imbattere in spiacevoli sorprese soprattutto se si scelgono Paesi che, per gli animali, rappresentano un vero pericolo.

I Paesi da evitare per una vacanza pet-friendly

L’Italia dove sempre più persone scelgono di convivere con un amico a quattro zampe è ormai un Paese pet-friendly, ma non tutti i Paesi offrono servizi per il benessere degli animali. Nel mondo, infatti, esistono diversi Paesi in cui recarsi in vacanza con gli amici pelosi rappresenta un vero pericolo sia perché non hanno una legislazione per i diritti degli animali sia perché hanno pochissimi veterinari sparsi sul territorio.

Lo studio “Dog-Friendly Country Index” ha analizzato i Paesi migliori e i peggiori da visitare in compagnia di un cane. Tra i Paesi meno consigliati da visitare in compagnia di un animale ci sono il Vietnam, la Nigeria e la Cina, seguiti a ruota da Indonesia, Bielorussia, Iran e Azerbaijan.

Sono tante le problematiche che il proprietario di un cane potrebbe ritrovarsi ad affrontare andando in vacanze in uno di questi Paesi. Si riscontrano, ad esempio, alti tassi di infezione da rabbia. Inoltre, non esistono molte tutele legislative per gli animali e si registra un bassissimo numero di professionisti e cliniche veterinarie.

Oltre all’Italia, gli altri Paesi più accoglienti con gli animali sono la Nuova Zelanda, la Francia, il Regno Unito e la Germania. In questi Paesi è possibile trovare una legislazione adeguata e tanti veterinari sparsi sul territorio. In alcuni Paesi, inoltre, è vietato andare in vacanza con determinate razze.

Nel Regno Unito, ad esempio, è vietato portare cani come Dogo Argentino, Tosa Inu, Fila Brasileiro e Pit Bull Terrier. In Australia, invece, le restrizioni riguardano soprattutto i felini: p vietato, infatti, l’ingresso ai Savannah, ai Bengala e ai Chausie.