Le vaccinazioni infantili stanno diminuendo in tutto il mondo, non solo nei Paesi più poveri. È l’allarme lanciato da uno studio pubblicato sulla rivista The Lancet, che ha analizzato l’andamento dell’immunizzazione in 204 Paesi e territori. Il calo delle coperture ha già avuto effetti drammatici: malattie che si ritenevano sotto controllo, come il morbillo, sono tornate con forza, registrando un aumento di casi anche dieci volte superiore rispetto al passato.

Nonostante le politiche vaccinali dell’Organizzazione mondiale della sanità abbiano salvato oltre 150 milioni di vite negli ultimi 40 anni, i ricercatori mettono in guardia: “Dietro i numeri positivi si nascondono sfide recenti e disuguaglianze significative”. Tra il 2010 e il 2019, le vaccinazioni contro il morbillo si sono dimezzate in molte aree dell’America Latina e dei Caraibi. Anche nei Paesi ad alto reddito si rileva un calo delle coperture contro difterite, tetano e pertosse. La situazione è ancora più critica in otto Paesi – tra Africa subsahariana e Asia meridionale – che da soli ospitano oltre la metà dei 15,7 milioni di bambini non vaccinati nel 2023.

Pandemia, guerre e disinformazione: una crisi sanitaria senza precedenti

Il calo delle vaccinazioni è stato aggravato da eventi globali come la pandemia di Covid-19 e le guerre. Lo studio rivela che, tra il 2020 e il 2023, quasi 13 milioni di bambini in più rispetto al passato non hanno ricevuto nemmeno una dose di vaccino. La combinazione di chiusure, sfollamenti e crisi economiche ha frenato l’accesso ai servizi sanitari in molte aree del mondo. L’aumento dei conflitti ha inoltre ridotto le capacità di risposta dei sistemi sanitari, con ripercussioni anche nei Paesi di accoglienza dei rifugiati.

Le conseguenze sono già evidenti. Nel solo maggio 2025, gli Stati Uniti hanno registrato oltre mille casi di morbillo, più di tutti quelli contati nel 2024. Nell’Unione europea, i casi segnalati nel 2024 sono dieci volte superiori rispetto all’anno precedente. Gli obiettivi fissati dall’Oms – come la vaccinazione del 90% dei bambini – appaiono ora sempre più lontani. Solo 18 Paesi sono riusciti a dimezzare, entro il 2019, il numero di bambini sotto l’anno di età privi di copertura vaccinale.