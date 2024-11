Le vendite dei giornali quotidiani in Italia sono in crisi profonda. Lo stesso avviene nel mondo occidentale ma a noi interessa il mercato in Italia.

E il mercato in Italia ha il pollice verso. Dal settembre 2023 al settembre 2024 le vendite dei giornali quotidiani sono scese da 1.529.714 copie a 1.642.981 includendo quelle di carta (da 1.179.175 a 1.066.248, pari a meno 112.927). La carta sta per scendere sotto il milione di esemplari. Ma quello che colpisce di più è il meno 113.247 copie complessive, il cui significato è che il passaggio alle copie digitali non compensa il calo dell’edicola. I lettori di giornali quotidiani sono diventati una specie protetta.

I giornali non piacciono più

Non è solo la carta che non piace più ma è anche il prodotto editoriale nel suo insieme. Qualcosa non funziona nella formula. Vanno male sia i giornali di sinistra (tranne il Fatto che però diffonde meno della Provincia Pavese dei bei tempi) sia gli urlatori di destra.

Vedremo cosa saprà fare Mario Orfeo a Repubblica, ormai ai minimi termini di 66 mila copie vendute in edicola e 40 mila digitalmente.

Siamo a una stretta. Da un lato i lettori girano le spalle in misura crescente ai giornali tradizionali. Essi però con la loro struttura e la loro organizzazione sono la base del sistema della informazione internet e anche radio e tv.

E sono alla base di quella circolazione di notizie che è essenziale alla democrazia nella sua forma moderna. E si deve sempre ricordare che la carta fa premio. Un giornale da poche migliaia di copie ha più peso nell’opinione pubblica di un sito con milioni di lettori ogni giorno.

Calano le vendite cala la pubblicità, dispersa in migliaia di canali e divorata dai grandi operatori internet americani, Google (con annesso YouTube), Facebook e connessi, Amazon.

Urge un contributo dallo Stato

Urge un contributo dello Stato che ci salvi, ma la destra di oggi al governo in Italia non è la Democrazia Cristiana o il Partito Socialista degli anni ‘80, per tanti anni bestemmiato e pianto come il Carlo Alberto di Carducci.

Solo Maurizio Gasparri ha ingaggiato una solitaria e eroica lotta per nuove regole e nuovi aiuti. Ma l’aria che tira è pessima e a sinistra pensano più al transgender che alla libertà di informazione. E gli editori sono quello che sono sempre stati e Riffeser non è Giovannini.

Le tabelle che sono riportano i dati nelle varie aggregazioni:

1. solo carta, edicola e abbonamenti col confronto anno su anno;

2. solo digitale con i vari sconti applicati per l’acquisizione;

3. valori affiancati carta e digitale per il 2024;

4. valori affiancati per il 2023.

Il calo delle vendite dei giornali italiani non si è fermato nemmeno nel mese di agosto, in edicola un -9,5%

Solo carta 2024 2023 Testata Vendite individuali cartacee * Abbonamenti individuali cartacei pagati** Vendite individuali cartacee * Abbonamenti individuali cartacei pagati** ADIGE (L’) 6.369 5.580 7.344 6.085 ALTOADIGE 2.976 1.829 3.304 1.950 ARENA (L’) 10.794 2.840 12.465 3.112 AVVENIRE 4.046 8.430 4.493 8.588 CENTRO (IL) 6.002 51 6.531 60 CORRIERE ADRIATICO 6.878 66 7.186 78 CORRIERE DELLA SERA 119.322 775 130.540 795 CORRIERE DELLE ALPI 3.100 48 3.224 48 CORRIERE SPORT – STADIO 31.168 7 35.345 5 CORRIERE SPORT-STADIO LUN. 37.488 17 39.594 14 CORRIERE Umbria/AR/SI 3.072 8 4.286 9 DOLOMITEN 4.285 20.292 4.655 22.549 ECO DI BERGAMO (L’) 10.343 8.424 11.895 8.658 FATTO QUOTIDIANO (IL) 19.835 527 20.926 649 GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO(LA) 5.554 196 4.719 213 GAZZETTA DEL SUD 6.921 137 7.965 160 GAZZETTA DI MANTOVA 8.296 1.255 9.396 1.141 GAZZETTA DI PARMA 9.328 6.316 10.060 6.717 GAZZETTA DI REGGIO 4.397 47 4.797 59 GAZZETTA SPORT (LA) 72.344 102 80.394 95 GAZZETTA SPORT-LUNEDI (LA) 85.306 132 85.458 113 GAZZETTINO (IL) 26.046 509 28.577 542 GIORNALE (IL) 24.853 105 27.655 122 GIORNALE DI BRESCIA 9.886 6.100 11.070 6.375 GIORNALE DI SICILIA 4.364 35 5.170 49 GIORNALE DI VICENZA (IL) 9.198 3.627 10.443 3.896 ITALIA OGGI 3.036 716 5.384 840 LIBERO 16.946 62 19.370 57 LIBERTA’ 10.049 1.093 10.744 1.168 MANIFESTO (IL) 5.108 890 5.438 938 MATTINO (IL) 13.374 56 14.142 61 MATTINO DI PADOVA (IL) 8.645 304 9.552 327 MESSAGGERO (IL) 37.660 43 42.251 58 MESSAGGERO VENETO 20.619 426 22.546 469 NUOVA DI VENEZIA E ME. (LA) 3.950 59 4.283 61 NUOVA FERRARA (LA) 3.394 8 3.692 13 NUOVA GAZZETTA DI MODENA 4.542 18 4.677 22 NUOVA SARDEGNA (LA) 15.510 85 17.017 86 NUOVO QUOTIDIANO DI PUGLIA 5.628 48 6.480 46 PICCOLO (IL) 8.814 245 10.069 278 PROVINCIA (COMO) (LA) 6.749 2.085 10.705 2.552 PROVINCIA DI CREMONA (LA) 7.129 928 7.761 987 PROVINCIA PAVESE (LA) 5.349 65 5.992 89 QN-Il Giorno 13.887 27 15.979 34 QN-Il Resto del Carlino 46.656 227 53.374 265 QN-La Nazione 31.107 107 35.985 130 QUOTIDIANO DI SICILIA 3 61 10 69 REPUBBLICA (LA) 66.006 291 75.164 313 SECOLO XIX (IL) 16.681 925 19.267 1.052 SICILIA (LA) 4.771 125 5.477 113 SOLE 24 ORE (IL) 19.264 10.008 21.399 11.186 STAMPA (LA) 50.677 3.787 58.051 4.280 TEMPO (IL) 6.108 19 6.419 12 TIRRENO (IL) 14.546 43 16.716 55 TRIBUNA DI TREVISO (LA) 5.350 194 5.779 216 TUTTOSPORT 18.313 14 20.454 17 TUTTOSPORT LUNEDI’ 24.166 36 22.382 46 UNIONE SARDA (L’) 20.121 21 22.253 15 VERITA'(LA) 19.919 0 22.871 0 1.066.248 90.471 1.179.175 97.937

Copie digitali Testata Vendite copie digitali individuali Vendite copie digitali individuali >= 30% >= 10-30% >= 30% >= 10-30% ADIGE (L’) 4.175 1.064 4.721 297 ALTOADIGE 1.558 374 1.523 189 ARENA (L’) 2.001 516 2.121 349 AVVENIRE 1.932 157 1.740 8 CENTRO (IL) 440 0 337 0 CORRIERE ADRIATICO 677 407 712 376 CORRIERE DELLA SERA 45.274 47.292 42.992 51.734 CORRIERE DELLE ALPI 442 220 585 46 CORRIERE SPORT – STADIO 993 599 1.070 215 CORRIERE SPORT-STADIO LUN. 995 605 1.069 213 CORRIERE Umbria/AR/SI 177 1 51 124 DOLOMITEN 2.528 60 2.091 110 ECO DI BERGAMO (L’) 936 5.857 1.565 5.333 FATTO QUOTIDIANO (IL) 6.280 26.602 19.709 8.822 GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO(LA) 158 689 202 522 GAZZETTA DEL SUD 795 25 820 37 GAZZETTA DI MANTOVA 666 281 1.070 160 GAZZETTA DI PARMA 1.068 1.738 1.168 1.417 GAZZETTA DI REGGIO 224 110 354 0 GAZZETTA SPORT (LA) 1.844 11.278 2.370 10.925 GAZZETTA SPORT-LUNEDI (LA) 1.842 11.276 2.373 10.936 GAZZETTINO (IL) 5.583 2.575 5.988 2.355 GIORNALE (IL) 1.280 419 1.415 53 GIORNALE DI BRESCIA 2.411 1.371 2.742 1.475 GIORNALE DI SICILIA 700 14 686 18 GIORNALE DI VICENZA (IL) 1.918 598 2.008 406 ITALIA OGGI 1.842 273 1.544 522 LIBERO 1.191 745 1.470 2 LIBERTA’ 1.741 16 1.658 33 MANIFESTO (IL) 6.954 0 6.205 0 MATTINO (IL) 2.392 1.466 2.588 1.470 MATTINO DI PADOVA (IL) 620 353 851 66 MESSAGGERO (IL) 5.328 1.941 5.749 1.964 MESSAGGERO VENETO 1.889 1.160 2.725 455 NUOVA DI VENEZIA E ME. (LA) 389 137 459 28 NUOVA FERRARA (LA) 202 100 284 0 NUOVA GAZZETTA DI MODENA 375 178 498 0 NUOVA SARDEGNA (LA) 2.010 777 2.458 0 NUOVO QUOTIDIANO DI PUGLIA 531 301 551 311 PICCOLO (IL) 1.493 863 2.178 327 PROVINCIA (COMO) (LA) 512 2.115 1.083 1.935 PROVINCIA DI CREMONA (LA) 923 303 870 222 PROVINCIA PAVESE (LA) 605 368 736 137 QN-Il Giorno 249 162 222 101 QN-Il Resto del Carlino 1.034 2.590 1.124 1.826 QN-La Nazione 674 1.394 703 966 QUOTIDIANO DI SICILIA 0 56 0 59 REPUBBLICA (LA) 21.627 15.663 25.924 12.612 SECOLO XIX (IL) 1.714 1.016 1.813 775 SICILIA (LA) 148 331 353 119 SOLE 24 ORE (IL) 22.133 33.518 22.465 33.452 STAMPA (LA) 6.754 4.386 8.897 2.084 TEMPO (IL) 266 140 157 0 TIRRENO (IL) 1.487 636 1.853 0 TRIBUNA DI TREVISO (LA) 427 174 537 43 TUTTOSPORT 825 630 1.022 101 TUTTOSPORT LUNEDI’ 827 632 1.026 99 UNIONE SARDA (L’) 1.665 935 1.538 963 VERITA'(LA) 901 5.482 1.334 6.728 176.625 192969 202.357 163.520

Testata 2024 Vendite individuali cartacee * Abbonamenti individuali cartacei pagati** Vendite copie digitali individuali >= 30% >= 10-30% ADIGE (L’) 6.369 5.580 4.175 1.064 17.187 ALTOADIGE 2.976 1.829 1.558 374 6.738 ARENA (L’) 10.794 2.840 2.001 516 16.151 AVVENIRE 4.046 8.430 1.932 157 14.566 CENTRO (IL) 6.002 51 440 0 6.493 CORRIERE ADRIATICO 6.878 66 677 407 8.028 CORRIERE DELLA SERA 119.322 775 45.274 47.292 212.663 CORRIERE DELLE ALPI 3.100 48 442 220 3.811 CORRIERE SPORT – STADIO 31.168 7 993 599 32.767 CORRIERE SPORT-STADIO LUN. 37.488 17 995 605 39.105 CORRIERE Umbria/AR/SI 3.072 8 177 1 3.259 DOLOMITEN 4.285 20.292 2.528 60 27.165 ECO DI BERGAMO (L’) 10.343 8.424 936 5.857 25.560 EDICOLA (L’) 2.815 1 569 11 3.396 FATTO QUOTIDIANO (IL) 19.835 527 6.280 26.602 53.244 GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO(LA) 5.554 196 158 689 6.597 GAZZETTA DEL SUD 6.921 137 795 25 7.878 GAZZETTA DI MANTOVA 8.296 1.255 666 281 10.498 GAZZETTA DI PARMA 9.328 6.316 1.068 1.738 18.449 GAZZETTA DI REGGIO 4.397 47 224 110 4.779 GAZZETTA SPORT (LA) 72.344 102 1.844 11.278 85.569 GAZZETTA SPORT-LUNEDI (LA) 85.306 132 1.842 11.276 98.556 GAZZETTINO (IL) 26.046 509 5.583 2.575 34.713 GIORNALE (IL) 24.853 105 1.280 419 26.657 GIORNALE DI BRESCIA 9.886 6.100 2.411 1.371 19.768 GIORNALE DI SICILIA 4.364 35 700 14 5.113 GIORNALE DI VICENZA (IL) 9.198 3.627 1.918 598 15.340 ITALIA OGGI 3.036 716 1.842 273 5.867 LIBERO 16.946 62 1.191 745 18.944 LIBERTA’ 10.049 1.093 1.741 16 12.900 MANIFESTO (IL) 5.108 890 6.954 0 12.952 MATTINO (IL) 13.374 56 2.392 1.466 17.287 MATTINO DI PADOVA (IL) 8.645 304 620 353 9.922 MESSAGGERO (IL) 37.660 43 5.328 1.941 44.972 MESSAGGERO VENETO 20.619 426 1.889 1.160 24.094 NUOVA DI VENEZIA E ME. (LA) 3.950 59 389 137 4.535 NUOVA FERRARA (LA) 3.394 8 202 100 3.704 NUOVA GAZZETTA DI MODENA 4.542 18 375 178 5.113 NUOVA SARDEGNA (LA) 15.510 85 2.010 777 18.381 NUOVO QUOTIDIANO DI PUGLIA 5.628 48 531 301 6.508 PICCOLO (IL) 8.814 245 1.493 863 11.415 PROVINCIA (COMO) (LA) 6.749 2.085 512 2.115 11.461 PROVINCIA DI CREMONA (LA) 7.129 928 923 303 9.283 PROVINCIA PAVESE (LA) 5.349 65 605 368 6.387 QN-Il Giorno 13.887 27 249 162 14.325 QN-Il Resto del Carlino 46.656 227 1.034 2.590 50.507 QN-La Nazione 31.107 107 674 1.394 33.282 QUOTIDIANO DI SICILIA 3 61 0 56 120 REPUBBLICA (LA) 66.006 291 21.627 15.663 103.586 SECOLO XIX (IL) 16.681 925 1.714 1.016 20.336 SICILIA (LA) 4.771 125 148 331 5.376 SOLE 24 ORE (IL) 19.264 10.008 22.133 33.518 84.924 STAMPA (LA) 50.677 3.787 6.754 4.386 65.604 TEMPO (IL) 6.108 19 266 140 6.533 TIRRENO (IL) 14.546 43 1.487 636 16.712 TRIBUNA DI TREVISO (LA) 5.350 194 427 174 6.146 TUTTOSPORT 18.313 14 825 630 19.783 TUTTOSPORT LUNEDI’ 24.166 36 827 632 25.661 UNIONE SARDA (L’) 20.121 21 1.665 935 22.741 VERITA'(LA) 19.919 0 901 5.482 26.303