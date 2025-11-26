Mete perfette per una gita fuoriporta in autunno: sono i 27 borghi più belli della Lombardia, tra montagne, laghi e panorami unici.

La regione lombarda si conferma un tesoro di cultura e paesaggi, non solo per le sue metropoli e i laghi famosi, ma soprattutto per i suoi borghi che rappresentano autentici scrigni di storia e tradizione.

Nel 2025, la Lombardia vanta ben 27 di questi piccoli centri storici inseriti nella prestigiosa lista dei Borghi più Belli d’Italia, un riconoscimento che premia non solo l’integrità architettonica, ma anche il valore culturale e la cura del territorio. Visitare questi borghi significa immergersi in atmosfere uniche, tra passeggiate panoramiche, sapori tipici e angoli suggestivi che difficilmente si trovano altrove, offrendo un’esperienza turistica che supera spesso le vacanze all’estero.

I borghi lombardi: gioielli di storia, natura e tradizione

Tra i borghi lombardi più affascinanti, spicca Bagolino, noto per il suo Carnevale storico e la produzione del celebre formaggio Bagòss, simboli di una cultura che vive ancora intensamente nelle tradizioni popolari. Sul Lago di Como si trova Bellano, dove l’Orrido rappresenta una meraviglia naturale, una gola profonda con cascate e leggende di gnomi che attirano turisti e appassionati di natura. Nel cuore della Val Camonica, Bienno è celebre per le sue antiche fucine e per l’arte del ferro battuto, che raccontano la maestria degli artigiani medievali ancora oggi. A pochi chilometri da Milano, Cassinetta di Lugagnano si affaccia sul Naviglio Grande con le sue “ville delle delizie”, residenze storiche che evocano fasti nobiliari e un’atmosfera raffinata.

Non meno suggestivo è Castellaro Lagusello, un borgo romantico affacciato su un lago dalla forma a cuore, circondato da mura e scorci pittoreschi che lo rendono una meta perfetta per chi cerca tranquillità e bellezza naturale. A Mantova, Castelponzone custodisce la tradizione dei cordai, con botteghe artigiane e musei che celebrano un mestiere antico e raro. La città di Clusone offre uno dei capolavori più affascinanti della Lombardia: la Danza Macabra del XV secolo, un affresco unico che incanta per la sua carica simbolica e la capacità di suscitare emozioni contrastanti. Sulle sponde del Lago di Como, Corenno Plinio si presenta come un borgo scolpito nella roccia, con un castello medievale e scalinate suggestive che sembrano uscite da un racconto fiabesco.

La storia postale italiana prende vita a Cornello dei Tasso, dove le strade lastricate e i portici medievali sono testimoni di un sistema postale che ha rivoluzionato le comunicazioni in Europa. Nel cuore dell’Oltrepò Pavese, Fortunago offre panorami collinari straordinari e vini di alta qualità, tra cui spicca il Barbera, mentre Gardone Riviera, sul Lago di Garda, è famosa per il Vittoriale degli Italiani, la residenza-museo di Gabriele D’Annunzio, che continua ad affascinare visitatori da tutto il mondo. Nel territorio vitivinicolo dell’Oltrepò, Golferenzo è rinomato per il Pinot Nero e i suoi vigneti panoramici, mentre Gradella si distingue per le sue case giallo-oro e i portici armoniosi, che ne fanno un autentico gioiello rurale lombardo.

Sul fiume Mincio, Grazie è conosciuta come la città dei Madonnari, grazie al Santuario e a un concorso artistico internazionale che ogni anno richiama artisti da tutto il mondo. Gromo, borgo medievale noto per la produzione di spade e armi bianche, conserva intatti palazzi in pietra e un’atmosfera d’epoca che si respira a ogni angolo. Affacciato sul Lago d’Iseo, Lovere unisce l’eleganza dei palazzi nobiliari a scorci romantici sul lungolago, mentre Maccagno Imperiale, sul Lago Maggiore, è un borgo vivace che coniuga storia imperiale e avanguardie artistiche contemporanee. Da non perdere anche Monte Isola, l’isola lacustre più grande d’Europa, con i suoi mulini, i pescatori e sentieri panoramici che si snodano tra natura e tradizione.

Tra i luoghi di spiritualità e architettura medievale spicca Morimondo, celebre per la sua Abbazia cistercense, meta di pellegrinaggio e turismo culturale. A Pomponesco, la piazza ottagonale rappresenta un unicum urbanistico, circondata da portici e case rinascimentali che rievocano un passato ricco di storia. Patrimonio UNESCO, Sabbioneta è conosciuta come la “Città Ideale” dei Gonzaga, con teatri e palazzi rinascimentali che testimoniano un progetto urbanistico d’eccezione. A pochi chilometri, San Benedetto Po è legato al Monastero Polironiano e alla tradizione gastronomica dello gnocco fritto mantovano.

La fortezza di Soncino, con la sua Rocca Sforzesca, domina il borgo raccontando storie di potere militare e arte rinascimentale. Sul Lago di Como, Tremezzo è celebre per le ville in stile liberty e i giardini botanici di Villa Carlotta, mentre Tremosine sul Garda offre il “Balcone da Brivido”, un punto panoramico che regala viste mozzafiato sul lago e sulle montagne circostanti. Infine, Varzi si presenta come il punto di partenza ideale per la Via del Sale, con i suoi salumi tipici e i vicoli medievali che invitano a scoprire sapori antichi. Immerso nel verde, Zavattarello custodisce il Castello Dal Verme e il Sentiero delle Farfalle, un percorso naturalistico che celebra la biodiversità locale e la bellezza incontaminata.

Questi 27 borghi lombardi rappresentano una proposta turistica completa e variegata, capace di soddisfare appassionati di storia, natura, enogastronomia e arte, confermando la Lombardia come una delle regioni italiane più ricche di tesori nascosti da esplorare.