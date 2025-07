Sogni le vacanze al fresco per questa estate? Ci sono tante località per tutti i portafogli tra cascate, boschi e laghi.

Con l’arrivo dell’estate e le temperature che si fanno sempre più roventi, molti cercano rifugio in luoghi freschi dove poter godere di aria pulita e paesaggi naturali suggestivi.

Cascate, boschi e laghi rappresentano le mete ideali per chi desidera una pausa rigenerante senza allontanarsi troppo dalle città. Dalle vette alpine ai laghi di montagna, il Piemonte e la Valle d’Aosta offrono diverse alternative per vacanze all’insegna del fresco e del contatto con la natura.

Dove fare le vacanze al fresco in Italia in estate

La cascata del Toce: un salto d’acqua spettacolare a Formazza

A poco più di due ore e mezza di macchina da Torino si trova la cascata del Toce, nota anche come «La Frua», nel comune di Formazza, nell’estremo nord del Piemonte. Questa meraviglia naturale si distingue per il suo salto d’acqua di ben 143 metri e un’ampiezza di sessanta metri alla base. Situata a 1.675 metri di altitudine, la cascata offre un ambiente rigenerante, dove la frescura dell’acqua e l’aria di montagna attenuano notevolmente il caldo estivo tipico della pianura. La zona, immersa in un contesto paesaggistico di grande suggestione, è ideale per escursioni e giornate all’aria aperta, perfetta per chi vuole staccare dalla routine cittadina senza rinunciare a spettacoli naturali di grande impatto.

Ceresole Reale: sport e natura nel cuore del Parco Nazionale del Gran Paradiso

A circa un’ora e mezza da Torino, Ceresole Reale si trova in una conca montana incorniciata dai monti e affacciata sul suo lago navigabile esclusivamente con mezzi non a motore, garantendo così un ambiente tranquillo e incontaminato. Questa località dell’alta Valle Orco è un punto di riferimento per gli amanti della natura e degli sport all’aria aperta. Durante l’inverno è molto apprezzata per le cascate di ghiaccio e lo scialpinismo, mentre in estate offre numerose attività sportive e percorsi naturalistici tra boschi, pascoli e vette dell’altopiano del Colle del Nivolet. La fauna locale comprende specie emblematiche come lo stambecco, il camoscio, la volpe, la marmotta, il gipeto e l’aquila. Negli ultimi anni, è stata posta particolare attenzione a limitare l’overtourism per preservare la biodiversità e l’equilibrio ambientale di questa area protetta.

Cervinia e le fresche altitudini della Valtournenche

Nel contesto alpino della Valle d’Aosta, Cervinia si distingue come una delle località più elevate e rinomate. Situata a oltre 2.000 metri di altitudine nella Valtournenche, offre un clima fresco e paesaggi mozzafiato, tra cui la vista iconica del Monte Cervino. Raggiungibile in circa un’ora e tre quarti da Torino, Cervinia è particolarmente apprezzata dagli appassionati di sci, che qui possono praticare la disciplina anche durante l’estate grazie alla presenza di ghiacciai. Oltre agli sport invernali, tra i luoghi da non perdere c’è il Lago Blu, dove la sagoma del Cervino si riflette perfettamente nelle acque limpide, offrendo uno scenario di rara bellezza per escursioni e momenti di relax in natura.

Col de Joux: un angolo di pace tra boschi e pascoli in Valle d’Aosta

Tra le mete meno conosciute ma altrettanto affascinanti, il Col de Joux si trova sulla strada che collega Brusson, nel cuore della Val d’Ayas, a Saint-Vincent, località termale della Valle della Dora Baltea. A circa un’ora e mezza da Torino, questa zona montana è caratterizzata da ampi boschi, estesi pascoli e un piccolo lago, ideale per picnic e passeggiate. Numerosi sentieri escursionistici permettono di esplorare il territorio, come quelli che conducono alla Testa Comagna o al Colle Tzecore, offrendo l’opportunità di immergersi in paesaggi alpini autentici e poco frequentati.

Questi luoghi rappresentano valide alternative per chi cerca refrigerio all’aria aperta durante l’estate, unendo il piacere della natura incontaminata a attività sportive e relax in scenari di grande suggestione, a breve distanza dalle città.