Tramonto più fotografato d’Italia, si trova proprio qui e i suoi scorci ti entreranno nel cuore: dove si trova, tutti i dettagli

Tra le località più affascinanti e suggestive della costa ligure, Manarola continua a conquistare il cuore di turisti e appassionati di fotografia, confermandosi come uno dei borghi più iconici delle Cinque Terre. Situata tra Riomaggiore e Corniglia, questa perla sul mare è celebre per il suo tramonto unico, definito dalla critica come il più fotografato d’Italia, che regala panorami capaci di emozionare chiunque si trovi a passeggiare tra le sue viuzze.

L’elemento distintivo che rende Manarola una meta imperdibile è proprio il suo tramonto, che ogni sera tinge di rosa, arancione e viola le facciate delle abitazioni accatastate sulle scogliere a picco sul mare. Questo spettacolo naturale è diventato un simbolo di romanticismo e bellezza, perfetto per chi desidera trascorrere un weekend romantico immerso in un’atmosfera autentica e rilassante. Non sorprende che Manarola sia spesso scelta come set fotografico per matrimoni e servizi fotografici di coppia.

Un borgo ricco di storia e tradizione

Oltre alla sua fama per il panorama, Manarola offre un’esperienza culturale ricca e coinvolgente. Le sue strade strette e colorate raccontano la storia di un antico borgo di pescatori, con tradizioni che si conservano ancora oggi, visibili nelle botteghe artigiane e nelle trattorie tipiche dove si possono gustare piatti a base di pesce fresco, accompagnati da vini locali come il celebre Sciacchetrà. Le terrazze coltivate a vite che circondano il borgo testimoniano l’importanza della viticoltura, che continua a essere un pilastro dell’economia locale.

Chi desidera visitare Manarola nel 2025 può approfittare di nuove opportunità offerte dal turismo sostenibile, sempre più promosso nelle Cinque Terre. Sono stati migliorati i sentieri panoramici, come la celebre Via dell’Amore, recentemente riaperta dopo interventi di messa in sicurezza, che permette di godere di viste mozzafiato in totale sicurezza. Inoltre, le strutture ricettive del borgo hanno incrementato l’offerta di alloggi eco-friendly, rispondendo a una crescente domanda di turismo consapevole.

Manarola si conferma dunque un gioiello della Liguria, capace di fondere natura, cultura e romanticismo in un unico luogo, ideale per chi cerca un’esperienza indimenticabile tra i borghi più belli d’Italia.