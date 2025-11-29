Nel cuore dell’Abruzzo, un piccolo comune, situato nella provincia di Chieti, rappresenta una meta di grande fascino ricco di storia.

Con le sue radici che affondano nel XII secolo, questo paese, che fino agli anni ’60 era conosciuto come Buonanotte, offre oggi un patrimonio culturale e naturalistico di rilievo, immerso nel contesto della Comunità montana Valsangro.

Montebello sul Sangro si distingue per la sua particolare struttura urbanistica, divisa tra la parte nuova e la parte antica, quest’ultima nota come Buonanotte Vecchia. Il borgo antico si sviluppa arroccato su un’altura, raggiungibile attraverso un suggestivo percorso boschivo che parte dal sacrario ai caduti o da una piccola strada accanto a una galleria scavata nella roccia. Questo angolo di Abruzzo conserva numerosi elementi che raccontano le vicende storiche e culturali del luogo.

Tra i monumenti più significativi spiccano le case pastorali, costruzioni in pietra grezza che si affiancano l’una all’altra sostenute da un muro portante, testimonianza dell’architettura rurale tradizionale. Il Campanile della vecchia chiesa di Santa Giusta è un altro simbolo del borgo antico, insieme ai resti del castello Caracciolo, un’imponente struttura risalente al XIII secolo, realizzata in pietra e muratura, memoria del passato feudale e delle antiche famiglie nobiliari che hanno dominato la zona.

La parte nuova di Montebello sul Sangro, invece, ospita la Chiesa di Santa Giusta, edificata agli inizi del XX secolo, che rappresenta il fulcro religioso e sociale del paese. Qui si trova anche un accogliente parco pubblico, spazio di incontro e relax per residenti e visitatori. Di particolare rilievo è il sacrario ai caduti della Seconda guerra mondiale, un luogo di memoria dove sono incisi i nomi dei civili che persero la vita durante il conflitto, un segno tangibile della storia recente e delle sofferenze patite dalla comunità.

Montebello sul Sangro: un panorama naturale unico

Adagiato sul crinale del Monte Vecchio, Montebello sul Sangro regala una vista spettacolare sul massiccio della Maiella, uno dei gioielli naturali dell’Abruzzo. Questa posizione strategica permette di godere di paesaggi suggestivi, che variano dalle valli verdeggianti ai rilievi montuosi, offrendo percorsi ideali per escursionisti e amanti della natura.

La posizione del borgo, il suo legame con le tradizioni e le sue testimonianze storiche lo rendono una destinazione ideale non solo per chi ama la storia, ma anche per chi cerca un contatto autentico con la natura e la cultura locale. L’atmosfera raccolta e il fascino di un luogo che ha mantenuto intatti i segni del passato rappresentano un invito a scoprire angoli meno noti dell’Abruzzo, lontani dal turismo di massa.

Negli ultimi anni, il comune di Montebello sul Sangro ha intensificato le iniziative culturali e turistiche volte a valorizzare il proprio patrimonio. Le tradizioni legate alla festività di Santa Giusta, patrona del paese, rappresentano un momento di grande partecipazione, con celebrazioni religiose, eventi folkloristici e degustazioni di prodotti tipici locali.

Inoltre, la Comunità montana Valsangro promuove attività di trekking e visite guidate, che permettono di esplorare non solo Montebello sul Sangro ma anche i paesi limitrofi, valorizzando così un territorio ricco di storia, natura e cultura.

La riscoperta di Buonanotte Vecchia come centro storico ha portato, infine, a interventi di recupero e valorizzazione, con l’obiettivo di preservare e far conoscere le peculiarità architettoniche e storiche di questo suggestivo borgo abruzzese. La combinazione di bellezze paesaggistiche, testimonianze storiche e iniziative culturali fa di Montebello sul Sangro una tappa imperdibile per chi desidera esplorare il patrimonio meno conosciuto dell’Abruzzo.