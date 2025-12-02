Nel cuore dell’Abruzzo, a metà strada tra il Mar Adriatico e il Gran Sasso, sorge un borgo unico nel suo genere.

Questo centro storico, che ha mantenuto intatta la sua impronta medievale, è ormai da anni un simbolo di architettura tradizionale e sostenibile, dove il cemento è praticamente assente e il cotto domina ogni angolo, dalle facciate alle pavimentazioni. Con una popolazione di circa 11mila abitanti, Penne è inserita nell’esclusivo circuito de I Borghi più belli d’Italia dal 2012 e continua ad attrarre visitatori in cerca di autenticità e paesaggi mozzafiato.

Penne si eleva a 438 metri sul livello del mare, distribuito su quattro colli – Sacro, Romano, Castello e Cappuccio – da cui deriva il suo nome, evoluzione del termine latino “Pinna”, che significa “altura” o “punta acuminata”. Questo borgo è un esempio straordinario di come un materiale antico come il mattone possa caratterizzare profondamente il tessuto urbano, conferendo un’atmosfera calda e accogliente lontana dall’omologazione delle moderne città di cemento.

Il centro storico di Penne, con origini che risalgono al VI secolo a.C., è un vero e proprio museo a cielo aperto. Camminando tra vicoli e piazze, il visitatore viene accompagnato da palazzi nobiliari, chiese, torri e mura tutte costruite in mattone a vista. Di particolare rilievo è la pavimentazione in cotto che riveste molte strade, conferendo continuità cromatica e materica all’intero abitato.

Tra gli edifici più significativi spiccano la Porta di San Francesco, ingresso monumentale al borgo, con il suo imponente arco in mattoni, e la Piazza Luca da Penne, fulcro della vita cittadina, dove si affacciano il palazzo comunale e la chiesa di San Domenico con il suo suggestivo chiostro. Non mancano poi importanti testimonianze religiose come il Duomo, la chiesa di Santa Chiara, quella di San Giovanni Evangelista e Santa Croce, tutte caratterizzate dall’uso prevalente del cotto nelle strutture e nei decori.

Il legame tra architettura e natura

Oltre alla sua singolare architettura, Penne è un borgo immerso in un contesto naturale di straordinaria bellezza. La sua posizione collinare offre panorami unici che spaziano dalla costa adriatica fino alle vette del Gran Sasso e della Maiella, due massicci montuosi che rappresentano il cuore pulsante dell’Appennino centrale abruzzese.

Un itinerario molto apprezzato è il Giro del Belvedere, un percorso di scalette e sentieri che si snoda tra le antiche mura e le abitazioni, regalando scorci suggestivi e momenti di contemplazione. Questa armoniosa convivenza tra architettura in cotto e paesaggio naturale fa di Penne un esempio emblematico di sviluppo urbano integrato e rispettoso dell’ambiente.

Penne non è solo un gioiello architettonico, ma anche un luogo ricco di storia e cultura. Antica capitale dei Vestini, popolazione italica preromana, il borgo ha attraversato epoche diverse, dalla dominazione romana a quella longobarda, fino al medioevo, periodo in cui si consolidò l’impianto urbano che ancora oggi possiamo ammirare.

Nel 2025, la città conta 10.972 abitanti, con una comunità che mantiene vive tradizioni e feste patronali, come quella di san Massimo, celebrata il 7 maggio. L’amministrazione guidata dal sindaco Gilberto Petrucci continua a promuovere iniziative volte alla valorizzazione del patrimonio storico e ambientale, sostenendo anche il turismo culturale e naturalistico.

Il borgo è inoltre porta di accesso al Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e alla Riserva Naturale Lago di Penne, un’area protetta che offre ulteriori opportunità di escursioni e attività all’aria aperta, confermando la vocazione di Penne come luogo in cui natura e storia si intrecciano indissolubilmente.