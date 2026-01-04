Ci sono borghi che danno il meglio di sé lontano dall’alta stagione, quando il tempo sembra rallentare e l’atmosfera diventa più autentica. Pescocostanzo, nel cuore dell’Abruzzo, è uno di questi. In inverno, tra aria frizzante, montagne innevate e vicoli in pietra, questo piccolo gioiello regala un’esperienza di viaggio intima e rigenerante, ideale per un weekend all’insegna della tranquillità.

Dove si trova Pescocostanzo

Pescocostanzo si trova in provincia dell’Aquila, sull’altopiano dell’Alto Sangro, a oltre 1.300 metri di altitudine. Fa parte dei Borghi più belli d’Italia ed è immerso in un contesto naturale di grande fascino, tra il Parco Nazionale della Maiella e quello d’Abruzzo, Lazio e Molise. La sua posizione lo rende perfetto per chi ama la montagna, ma senza rinunciare a storia, arte e tradizioni.

Cosa vedere

Il centro storico di Pescocostanzo è un vero museo a cielo aperto. Passeggiare tra le sue stradine acciottolate significa ammirare palazzi signorili, portali scolpiti e balconi in ferro battuto, frutto della maestria artigiana locale. In inverno, il borgo si veste di un fascino particolare: il silenzio è rotto solo dal rumore dei passi sulla pietra e dal profumo dei camini accesi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vincenzo Melino (@vincenzomelino)

Il cuore del paese è dominato dalla Basilica di Santa Maria del Colle, uno dei più importanti edifici religiosi dell’Abruzzo. L’interno sorprende per la ricchezza delle decorazioni, degli affreschi e degli arredi lignei, testimonianza del periodo di grande prosperità vissuto dal borgo tra il Cinquecento e il Settecento.

Quando la neve cade leggera sui tetti e sulle piazze, il paese assume un aspetto quasi fiabesco, perfetto per chi ama fotografare o semplicemente lasciarsi ispirare dalla bellezza dei luoghi.

Artigianato e tradizioni locali

Pescocostanzo è celebre per la sua tradizione artigianale, in particolare per il ferro battuto e il merletto a tombolo. Ancora oggi è possibile visitare botteghe storiche dove questi mestieri vengono tramandati di generazione in generazione. L’inverno è un ottimo momento per scoprirle con calma, osservare gli artigiani al lavoro e acquistare oggetti unici come souvenir.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Fiordigiglio (@wild_experience_abruzzo)

Cosa fare nei dintorni

Oltre alla visita del centro storico, Pescocostanzo è una base ideale per esplorare i dintorni. Gli amanti della neve possono raggiungere facilmente le località sciistiche di Rivisondoli e Roccaraso, perfette sia per lo sci che per semplici passeggiate sulla neve. Per chi preferisce la natura, i sentieri dei parchi nazionali offrono scorci suggestivi anche in inverno, soprattutto nelle giornate limpide.

Sapori di montagna da gustare

La cucina locale è un altro grande motivo per visitare Pescocostanzo in inverno. I piatti sono sostanziosi e genuini, pensati per affrontare il freddo: zuppe di legumi, primi piatti fatti in casa, carni alla brace e formaggi tipici dell’Abruzzo. Sedersi a tavola in una trattoria del borgo diventa un momento di convivialità e comfort, perfetto dopo una giornata all’aria aperta.