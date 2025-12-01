Nel cuore dell’Alta Valtellina, tra paesaggi montani ancora poco esplorati, si cela un gioiello naturalistico.

Un piccolo specchio d’acqua incastonato in una torbiera a quota panoramica, circondato da pascoli, pietraie glaciali e antichi alpeggi, ideale per chi desidera immergersi in una passeggiata semplice ma ricca di fascino visivo.

Il Laghetto di Mottala si trova a pochi chilometri da Campodolcino, in località Mottala, ed è raggiungibile tramite un’escursione breve e accessibile anche ai meno esperti. Questo specchio d’acqua incantato ricorda per atmosfera e collocazione il vicino Lago Emet, ma conserva una propria identità grazie alla cornice naturale che lo circonda.

Da questo punto, lo sguardo può spaziare sulle imponenti cime della Valchiavenna, offrendo una vista che spazia tra montagne e vallate, immersa in un contesto di grande tranquillità. È questo un tratto caratteristico della Valtellina, che custodisce numerosi laghi, piccoli e grandi, come i Laghi del Sevizio, i Laghi di Cancano e il Lago di Livigno, tutti particolarmente incantevoli durante la stagione autunnale.

I colori autunnali e l’incanto del paesaggio

L’autunno rappresenta il periodo più suggestivo per visitare il Laghetto di Mottala: i larici si tingono di un giallo intenso, mentre il cielo terso e l’aria fresca donano al percorso un’atmosfera rigenerante. I pascoli, che in estate si presentano rigogliosi e verdi, si trasformano in tonalità ocra, e le rocce sembrano scolpite da una luce più bassa e calda, tipica della stagione. Il lago stesso diventa uno specchio perfetto, riflettendo le montagne circostanti con una nitidezza quasi irreale.

Questa combinazione di elementi rende il momento ideale per fotografi e amanti della natura che cercano spazi silenziosi e suggestivi, lontani dal turismo di massa. L’assenza di rifugi, impianti o strade asfaltate contribuisce a mantenere intatta l’atmosfera di un luogo che sembra essersi fermato nel tempo.

Il percorso verso il Laghetto di Mottala è accessibile e adatto a tutti: si può arrivare comodamente in auto fino a un punto nei pressi del lago, dove si trova un’area parcheggio. Da lì, l’ultimo tratto si percorre a piedi, inoltrandosi in un bosco fitto di larici ai piedi del Pizzo Stella, una delle montagne simbolo della zona.

Questa facile escursione è particolarmente apprezzata durante la stagione autunnale, quando il panorama si colora di sfumature calde e la natura offre un’esperienza sensoriale intensa. La tranquillità del luogo e la qualità del paesaggio fanno del Laghetto di Mottala una meta ideale per chi desidera una passeggiata senza difficoltà ma capace di regalare emozioni profonde.

La Lombardia, con le sue valli alpine e i suoi laghi nascosti, continua a sorprendere chi cerca angoli di natura incontaminata, e proprio il Laghetto di Mottala rappresenta uno di questi tesori meno conosciuti, perfetto per chi vuole scoprire una Lombardia diversa, fatta di silenzi, colori e panorami autentici.