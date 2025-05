Non rinunciare a un viaggio in famiglia: ci sono luoghi, sparsi per il mondo, che offrono mille opportunità di svago a grandi e piccini.

Organizzare una vacanza con i figli al seguito non è solo una questione di logistica e valige ben fatte ma un vero e proprio atto d’amore. Lo conferma anche una recente ricerca della piattaforma Evaneos, secondo cui il 71% delle famiglie italiane considera viaggiare insieme il modo migliore per trascorrere il tempo libero, mentre il 95% associa questa esperienza direttamente alla felicità.

Un dato che racconta più di mille parole il desiderio sempre più diffuso di scoprire il mondo in chiave familiare, anche scegliendo mete lontane ed esotiche. Vediamone alcune.

Il viaggio? Una decisione condivisa

Sempre secondo lo studio, il 70% dei genitori coinvolge i figli della pianificazione delle vacanze, una scelta senz’altro educativa ma anche funzionale che aiuta a creare ricordi condivisi e gratificanti. Il 33% delle famiglie italiane continua a optare per i villaggi turistici, che sono senza dubbio comodi e hanno un’organizzazione rassicurante.

Il 23% opta per viaggi itineranti mentre un 20% si affida a pacchetti su misura spesso personalizzati da agenzie che promuovono il turismo responsabile e sostenibile.

Tra le 10 destinazioni più amate dalle famiglie italiane ci sono luoghi che sanno coniugare meraviglia, cultura e sicurezza. Il Marocco, con le sue medine, i riad, i tuour nel deserto e il sole continua offre un’immersione totale tra storia e tradizione. In Thailandia, invece, si può trovare il mix perfetto tra templi dorati, spiagge paradisiache, street food e panorami incantevoli che conquistano grandi e piccini.

Dall’Egitto al Vietnam

L’Egitto, con la tradizionale crociera sul Nilo e le escursioni sul Mar Rosso, è la destinazione perfetta per i piccoli appassionati di archeologia, mentre l’Indonesia, con le sue isole meno note e i vulcani da esplorare affascina chi cerca natura e spiritualità.

Chi ama la fauna selvaggia si orienta invece sulla Tanzania, tra safari nel Serengeti e relax sulle spiagge di Zanzibar, mentre i più avventurosi trovano nella selvaggia Islanda il paradiso, tra geyser, cascate e aurore boreali.

La Malesia sorprende per l’incontro tra modernità e giugle incontaminate, mentre in Vietnam le famiglie scelgono i tour in bici tra le risaie e la navigazione nel delta del Mekong. La Turchia affascina per la bellezza culturale e paesaggistica, mentre il Brasile promette emozioni uniche tra Amazzonia, spiagge, il Carnevale e l’ambiente frizzante e dinamico.

Le nuove tendenze mostrano come le famiglie siano sempre più attente alla qualità dell’esperienza e alla possibilità di conciliare comfort e autenticità, avventura e sicurezza. Anche a migliaia di chilometri da casa.