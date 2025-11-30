Nella Capitale, uno dei siti più affascinanti e ricchi di storia cristiana antica, continua ad attirare visitatori da tutto il mondo.

Situate lungo la storica Via Appia Antica, queste catacombe rappresentano non solo un luogo di culto e memoria, ma anche un’importante testimonianza archeologica delle prime comunità cristiane.

Le Catacombe di San Callisto sono tra le più estese e significative di Roma, sorte nel III secolo d.C. come luogo di sepoltura per i primi cristiani. Devono il loro nome a Papa San Callisto I, che nel 217 d.C. ne affidò la gestione a un gruppo di diaconi incaricati di organizzare le sepolture. Nel corso dei secoli, le catacombe divennero il luogo di sepoltura di numerosi martiri, vescovi e santi, nonché un rifugio per i cristiani perseguitati dall’Impero Romano.

Questa rete sotterranea si sviluppa su più livelli e si estende per circa 20 chilometri, ospitando migliaia di tombe. Tra i personaggi illustri sepolti nelle catacombe vi sono diversi pontefici delle origini della Chiesa, come Papa San Eusebio e Papa San Zefirino. Le catacombe sono inoltre famose per la presenza della “Crypta dei Papi”, dove si trovano le tombe di diversi papi del III secolo.

Come raggiungere le Catacombe di San Callisto

Le Catacombe di San Callisto si trovano in Via Appia Antica, 110, tra due importanti luoghi di culto: la chiesa del Quo Vadis e la Basilica di San Sebastiano. Essendo situate in una zona di grande valore archeologico e paesaggistico, l’accesso motorizzato è regolato per tutelare l’area. È importante sottolineare che il transito dei veicoli privati lungo la Via Appia Antica è vietato nei giorni festivi, fatta eccezione per i gruppi con prenotazione confermata della visita.

Per raggiungere comodamente le catacombe dalla Stazione Termini, è possibile optare per diverse soluzioni: autobus diretti, taxi oppure un percorso in bicicletta lungo la storica strada romana, un’esperienza che unisce turismo e attività fisica. Chi sceglie di visitare le catacombe con guida o in gruppo deve conservare sempre a portata di mano la conferma della prenotazione, indispensabile per accedere al sito durante i giorni di restrizione al traffico.

Le Catacombe di San Callisto rappresentano un elemento fondamentale per comprendere la storia della Chiesa e della Roma antica. Oltre a essere un luogo di culto e pellegrinaggio, costituiscono un patrimonio culturale tutelato che racconta la vita, le sofferenze e la fede delle prime comunità cristiane. La loro visita offre uno straordinario viaggio nel tempo, attraverso affreschi, iscrizioni e cripte che narrano storie di martirio e speranza.

L’Istituto Salesiano San Callisto, situato nelle vicinanze, contribuisce alla valorizzazione del sito promuovendo iniziative educative e culturali rivolte a giovani e visitatori di ogni età, per mantenere viva la memoria storica e spirituale delle catacombe.

Le Catacombe di San Callisto rappresentano quindi una meta imprescindibile non solo per gli appassionati di storia e archeologia, ma anche per chi desidera immergersi nel cuore pulsante della fede cristiana di Roma antica.