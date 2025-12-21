Se vuoi risparmiare nel tuo volo, questo è il mito da sfatare: ecco il vero giorno per poterlo fare, tutti i dettagli

L’idea che il martedì sia il giorno migliore per prenotare un volo aereo economico continua a essere molto diffusa, ma le ultime analisi aggiornate del settore dei trasporti aerei e delle agenzie di viaggio online mettono in discussione questo mito ormai superato. I dati più recenti indicano che il momento migliore per assicurarsi tariffe vantaggiose varia in base a molteplici fattori, tra cui la destinazione, il periodo dell’anno e la concorrenza tra compagnie aeree.

Storicamente, il martedì era considerato il giorno ideale per prenotare un volo, perché molte compagnie aeree rilanciavano offerte e sconti dopo il lunedì, innescando una gara al ribasso dei prezzi. Tuttavia, con la crescente digitalizzazione e l’uso di algoritmi sofisticati per la gestione dinamica delle tariffe, questa regola non è più così valida. Secondo recenti studi condotti da piattaforme di viaggio internazionali, il momento migliore per acquistare un biglietto aereo può variare durante la settimana, e spesso è il mercoledì o il giovedì il giorno in cui si trovano le offerte più vantaggiose.

Inoltre, il concetto di “Travel Tuesday” perde rilevanza soprattutto per voli intercontinentali e destinazioni molto richieste, dove le compagnie aeree adottano strategie di prezzo più complesse e meno prevedibili. Per chi è flessibile nelle date di viaggio e nelle scelte di destinazione, monitorare i prezzi in giorni diversi può portare a risparmi significativi.

Strategie per risparmiare davvero sulle prenotazioni aeree

Un dato ormai confermato dagli esperti è che oltre al giorno della settimana, la tempistica rispetto alla data di partenza gioca un ruolo cruciale. Prenotare con un anticipo che varia tra le 6 e le 8 settimane si rivela spesso la strategia più efficace per voli nazionali ed europei, mentre per voli intercontinentali può essere vantaggioso anticipare anche di 3-4 mesi.

Le nuove tecnologie di intelligenza artificiale e i motori di ricerca di voli aggiornano costantemente le offerte e consentono di attivare avvisi personalizzati che segnalano quando i prezzi scendono. Questo approccio dinamico è molto più efficace rispetto al semplice rispetto di un giorno fisso della settimana.

Anche la scelta di giorni meno richiesti per volare, come il martedì o il mercoledì, può contribuire a ridurre il costo del biglietto, ma non è una regola ferrea. Le compagnie low-cost, ad esempio, tendono a variare periodicamente le promozioni per attirare clienti in diversi momenti.

Infine, fattori esterni come festività, grandi eventi sportivi o culturali influenzano in modo determinante il prezzo dei biglietti aerei. Prenotare in prossimità di queste date può far lievitare i costi anche se si sceglie il giorno “giusto” per la prenotazione. Perciò, oltre alla scelta del giorno, è fondamentale considerare il contesto temporale e pianificare con attenzione.

Con l’attuale scenario del traffico aereo che si avvia verso una piena ripresa post-pandemica, le strategie di prezzo sono sempre più sofisticate e personalizzate. I viaggiatori che desiderano risparmiare devono adottare un approccio flessibile e informato, sfruttando gli strumenti digitali e monitorando le variazioni di prezzo in modo continuativo.