Grandi novità in arrivo per l’aeroporto di Linate, che a breve potrà contare su una collaborazione che cambierà le carte in tavole. Un nuovo futuro commerciale è pronto a schiudersi tra i gate e i tornelli di Linate, con la collaborazione di una nota azienda.

Si tratta ovviamente di Easyjet, la nota compagnia aerea specializzata in tratte low cost, che pare aver preso un certo interesse nell’aeroporto milanese. Tanto interesse da dedicare una serie di destinazioni appositamente a questo aeroporto, che si appressa ad accogliere le nuove tratte turistiche.

Linate, cosa cambierà con le nuove tratte?

C’è sempre un momento in cui qualcosa cambia, in cui i ritmi prendono un tempismo diverso, in cui si vede una nuova direzione di crescita. È quello che sta accadendo all’aeroporto di Milano-Linate, dove EasyJet ha dato il via a una vera e propria rivoluzione nei collegamenti aerei.

Con ben 22 rotte complessive, di cui 17 completamente nuove, la compagnia britannica ha incrementato del 145% le operazioni rispetto al 2024. La compagnia ha anche inaugurato una nuova base operativa, avviando un processo di espansione senza precedenti, mettendosi alla pari delle altre compagnie aeree.

Milano diventa così uno dei punti di riferimento per la compagnia EasyJet che quasi elegge l’aeroporto lombardo a punto di riferimento nel settore low-cost. Una passo incredibile sia per la compagnia, sia per Linate, che aprirà presto l’accesso al nuovo panorama di mete ad alto interesse.

Sia per lavoro, sia per piacere, Linate diventerà un luogo di interscambio internazionale, dal quale passeranno milioni di turisti quotidianamente. Con voli da Francoforte a Bruxelles, per gli affari e Ibiza, Maiorca, Tenerife, Gran Canaria, Figari e Spalato per le vacanze, ci sarà una meta adatta a chiunque.

Ovviamente non solo le mete estive, ma anche quelle più dedicate alla cultura, come i nuovi voli per Oslo, Edimburgo, Manchester, Copenaghen. Ma ancora, all’appello rispondono anche Lisbona, Barcellona, Vienna e Lussemburgo, tutte mete molto gettonate per dare vita un’offerta ampia, diversificata, accessibile e quindi altamente competitiva.

D’altronde EasyJEt ha tutti i buoni motivi necessari per investire nell’aeroporto più grande del nostro paese, attualmente l’Italia è infatti il secondo mercato più importante. Seconda solo al Regno Unito, in cui EasyJet ha il primato, giocando comunque in casa, l’Italia è uno dei punti focali per l’azienda specializzata in voli low-cost.