Per sciare senza problemi è importante fare una spesa, ma molti se ne dimenticano. È obbligatoria e necessaria, ecco di cosa si tratta.

Con l’apertura imminente della stagione invernale 2025/2026, gli appassionati di sport sulla neve si preparano a tornare sulle piste italiane. Tra le novità più rilevanti, introdotte dal recente Decreto Sport 2025, vi è l’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi per tutti gli sciatori e snowboarder che utilizzano piste battute, un requisito fondamentale per garantire sicurezza e tutela in caso di incidenti.

Le nuove disposizioni per la sicurezza sulle piste da sci

Dal 1° gennaio 2022, la normativa italiana impone a chi pratica sci alpino, nordico e snowboard di dotarsi di una polizza assicurativa che copra la responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi (art. 30 del D.Lgs. 40/2021). L’obbligo riguarda tutti gli utenti delle piste battute, indipendentemente dall’età, fatta eccezione per chi pratica esclusivamente sci di fondo.

Per la stagione invernale 2025/26, il quadro normativo si è ulteriormente rafforzato con l’estensione dell’obbligo del casco protettivo a tutti gli sciatori e snowboarder, superando il precedente limite che riguardava solo i minori di 18 anni. Questa misura, entrata in vigore con la Legge n. 119 dell’8 agosto 2025, emanata per sostenere anche la sicurezza in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, rappresenta un importante passo avanti nella prevenzione degli infortuni sulle piste.

La soluzione più immediata e accessibile per adempiere all’obbligo assicurativo è rappresentata dalle polizze giornaliere, spesso acquistabili direttamente contestualmente allo skipass con un costo che varia mediamente tra i 2 e i 4 euro al giorno. Queste coperture assicurative garantiscono la responsabilità civile verso terzi e, in molti casi, includono anche il soccorso in pista.

Tra le proposte più competitive sul mercato spiccano:

Yolo for Ski : a 2,50 euro al giorno offre una copertura fino a 250.000 euro per responsabilità civile, tutela legale fino a 5.000 euro, rimborso spese mediche e soccorso fino a 5.000 euro, oltre a coperture per annullamento skipass, lezioni e materiale noleggiato.

: a 2,50 euro al giorno offre una copertura fino a 250.000 euro per responsabilità civile, tutela legale fino a 5.000 euro, rimborso spese mediche e soccorso fino a 5.000 euro, oltre a coperture per annullamento skipass, lezioni e materiale noleggiato. Snowcare 24hassistance : con un costo di 3 euro al giorno, copre fino a 150.000 euro per danni a persone e 10.000 euro per cose, include rimborso totale dello skipass in caso di infortunio o malattia, rimborsi per lezioni, materiale e rientro sanitario fino a 5.000 euro. La polizza prevede anche un autista a disposizione e la possibilità di una “second opinion” medica.

: con un costo di 3 euro al giorno, copre fino a 150.000 euro per danni a persone e 10.000 euro per cose, include rimborso totale dello skipass in caso di infortunio o malattia, rimborsi per lezioni, materiale e rientro sanitario fino a 5.000 euro. La polizza prevede anche un autista a disposizione e la possibilità di una “second opinion” medica. AXA Assistance Silver e Gold : la versione Silver (4,45 euro/giorno) offre una copertura fino a 150.000 euro per persone e 30.000 euro per cose, mentre quella Gold (7,96 euro/giorno) estende i massimali fino a 250.000 euro per persone e 50.000 euro per cose, includendo rimborso per interruzione impianti e maggiori servizi accessori come annullamento skipass e rientro sanitario completo.

: la versione Silver (4,45 euro/giorno) offre una copertura fino a 150.000 euro per persone e 30.000 euro per cose, mentre quella Gold (7,96 euro/giorno) estende i massimali fino a 250.000 euro per persone e 50.000 euro per cose, includendo rimborso per interruzione impianti e maggiori servizi accessori come annullamento skipass e rientro sanitario completo. Europ Assistance e Helvetia Easy Ski propongono soluzioni più costose ma con coperture differenziate, come la protezione in caso di infortuni, soccorso e rientro sanitario.

Polizze stagionali e vantaggi per sciatori frequenti

Per chi scia abitualmente – indicativamente oltre 6-8 giornate per stagione – esistono polizze stagionali che garantiscono coperture più ampie e massimali più alti rispetto alle assicurazioni giornaliere, spesso a costi più convenienti. Tra le offerte più note:

Assicurazione Sci Sicuro : 60 euro per almeno due persone, con massimali e garanzie essenziali per gli sciatori abituali.

: 60 euro per almeno due persone, con massimali e garanzie essenziali per gli sciatori abituali. Telepass : 30 euro (tariffa base) e 40 euro (Plus), con coperture che includono responsabilità civile fino a 250.000 euro, spese mediche e soccorso.

: 30 euro (tariffa base) e 40 euro (Plus), con coperture che includono responsabilità civile fino a 250.000 euro, spese mediche e soccorso. Snowit: 49 euro per la stagione, con massimali elevati fino a 500.000 euro per danni a persone e 50.000 euro per cose.

In alternativa, molti scelgono di assicurarsi tramite canali associativi, come la tessera FISI (Federazione Italiana Sport Invernali), che con un costo annuale di circa 35 euro, include una polizza con massimale di 500.000 euro per danni a terzi, copertura infortuni fino a 80.000 euro e rimborso spese di soccorso fino a 500 euro.