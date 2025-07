Questa è davvero la perla dell’Adriatico, un borgo bellissimo a picco sul mare: la meta perfetta per trascorrere le vacanze.

Nel cuore delle Marche, a picco sull’Adriatico, si svela un piccolo gioiello capace di incantare al primo sguardo.

Gabicce, rinomata come “la Capri dell’Adriatico”, è un borgo che offre una combinazione unica di mare cristallino, natura incontaminata e borghi medievali, una meta ideale per chi cerca una fuga autentica lontana dal caos e dalla mondanità.

Gabicce: tra borgo medievale e litorale sabbioso

Gabicce si presenta come un luogo dalla doppia anima ben definita. Da una parte c’è Gabicce Mare, con le sue spiagge di sabbia fine, ampie e attrezzate, premiate da anni con la prestigiosa Bandiera Blu per la qualità del mare e dei servizi. La spiaggia, perfetta per famiglie e coppie, si affaccia su un mare limpido e tranquillo, con fondali dolcemente digradanti ideali per nuotate in totale sicurezza e relax. Dall’altra parte, arroccato sui colli, si trova Gabicce Monte, il borgo medievale che conserva intatto il suo fascino antico. Le case in pietra, i vicoli stretti e le terrazze immerse tra gli ulivi regalano una sensazione di pace e tempo sospeso.

Qui il silenzio è raro da trovare altrove, e il panorama sull’Adriatico lascia senza fiato, soprattutto al tramonto, quando il borgo si illumina di tonalità calde e avvolgenti, tra arancio e oro. Da Gabicce Monte parte uno dei sentieri più suggestivi della regione, il Sentiero del Coppo, un percorso immerso nel verde che conduce fino alla rinomata Baia degli Angeli. Questo tratto costiero è considerato uno dei più fotogenici delle Marche, con una vegetazione mediterranea rigogliosa e il profumo intenso della resina che accompagna ogni passo. La camminata offre un’immersione totale nella natura, con scorci panoramici che rendono ogni istante indimenticabile.

Alle spalle di Gabicce Mare si estende il Parco Naturale del Monte San Bartolo, una riserva protetta che domina la costa offrendo opportunità di trekking, passeggiate tra fioriture stagionali e momenti di silenzio quasi irreali, soprattutto durante la stagione estiva. La bellezza di questo paesaggio collinare, combinata con la vicinanza al mare, rende Gabicce una destinazione ideale per chi ama coniugare attività all’aria aperta e relax.

Nel borgo, la tradizione culinaria si esprime attraverso ristoranti che propongono pesce fresco e piatti tipici marchigiani, spesso con vista panoramica sul mare. La cucina locale valorizza i prodotti del territorio e la stagionalità, offrendo esperienze gastronomiche genuine e di qualità. Il rapporto con la natura e il ritmo lento del borgo si riflettono anche nell’accoglienza, che punta su un turismo sostenibile e attento a mantenere intatta l’identità del luogo.

Gabicce rappresenta così una delle mete più autentiche e suggestive della Riviera Adriatica, dove la combinazione di mare, collina, cultura e natura crea un’atmosfera unica. Qui, chi arriva può davvero concedersi una pausa dal ritmo frenetico della vita quotidiana, immergendosi in un paesaggio capace di rigenerare corpo e mente.