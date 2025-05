Se non hai mai sentito parlare di un castello sospeso tra cielo e mare è arrivato il momento di scoprirlo: ecco dove si trova

Nel cuore della Calabria, a picco sul mare, si erge il maestoso Castello Ruffo di Scilla, un luogo che sembra uscito da una fiaba. Questa storica fortezza, che affonda le sue radici nel passato, è non solo un monumento architettonico di straordinaria bellezza, ma anche un simbolo di storie e leggende che si intrecciano nel tessuto di un borgo incantevole.

Costruito nel XV secolo dalla potente famiglia Ruffo, nobili di origini spagnole, il castello rappresenta un esempio perfetto di architettura militare del periodo. La sua posizione privilegiata permette di dominare il Tirreno e di osservare la costa con una vista mozzafiato. Le torri e le mura, erette per difendere il territorio dagli attacchi nemici, oggi sono testimoni di un’epoca passata, avvolte da un’atmosfera romantica che incanta ogni visitatore.

Il borgo di Scilla, con le sue stradine strette e le case colorate, è un luogo dove il tempo sembra essersi fermato. Passeggiando tra le vie acciottolate, si possono scoprire angoli nascosti, come la Chiesa di San Rocco, che risale al XVII secolo, e il vivace lungomare, dove è possibile gustare specialità locali a base di pesce fresco, come il tonno e le sardine, preparate secondo ricette tradizionali.

Attività all’aperto e natura

La leggenda di Scilla, che racconta di una creatura mitologica innamorata di Ulisse, aggiunge ulteriore fascino a questo luogo. Secondo il mito, Scilla era una bellissima ninfa trasformata in un mostro marino, costretta a vivere in una grotta e a terrorizzare i marinai. Questa storia è così radicata nella cultura locale che ogni anno si tengono festival e manifestazioni dedicate, dove si rivive la mitologia greca in un’atmosfera di festa e convivialità.

Oltre alla bellezza naturale e storica, Scilla offre anche opportunità per gli amanti della natura e degli sport all’aria aperta. Le acque cristalline sono ideali per attività come snorkeling e immersioni, mentre le colline circostanti invitano a escursioni panoramiche. I sentieri, che si snodano tra gli uliveti e le macchie mediterranee, regalano una vista spettacolare sulla costa e sul mare, rendendo ogni passeggiata un’esperienza indimenticabile.

Il Castello Ruffo di Scilla non è solo una meta turistica, ma un viaggio attraverso la storia, la cultura e le tradizioni di un territorio che conserva intatti i suoi tesori. Con il suo fascino senza tempo, Scilla è pronta a incantare chiunque decida di scoprirne le meraviglie, unendo storia, leggenda e bellezze naturali in un’unica esperienza che rimarrà nel cuore di ogni visitatore.