Non tutti lo sanno ma questo bellissimo canyon si trova in Italia: un viaggio unico nel cuore verde del nostro Paese.

La Sardegna è conosciuta per le sue splendide spiagge e le acque cristalline, ma c’è un lato dell’isola che merita altrettanta attenzione: il canyon di Gorropu, il più profondo d’Italia e uno dei più impressionanti d’Europa.

Con pareti verticali che superano i 450 metri di altezza, Gorropu è un autentico gioiello della natura, un luogo dove il tempo sembra essersi fermato e dove la bellezza selvaggia della terra si manifesta in tutto il suo splendore. In questo articolo, ti guideremo attraverso un’epica escursione nel canyon, esplorando i dettagli e i segreti di questo straordinario luogo.

Il canyon più grande d’Italia si trova in Sardegna

Il canyon di Gorropu si trova nel cuore del Supramonte, una delle aree più affascinanti e incontaminate della Sardegna. Questa regione è caratterizzata da un paesaggio montano di straordinaria bellezza, punteggiato da grotte, fiumi e foreste. Gorropu si estende tra i comuni di Dorgali, Urzulei e Orgosolo, ed è facilmente accessibile attraverso diversi sentieri di trekking. La scelta di percorrere questi sentieri rappresenta non solo un modo per raggiungere il canyon, ma anche un’opportunità per immergersi completamente nella natura e scoprire le meraviglie del Supramonte.

Prima di intraprendere il trekking verso la gola di Gorropu, è fondamentale prepararsi adeguatamente. Le scarpe da trekking sono essenziali per affrontare il terreno irregolare e le diverse condizioni atmosferiche. È consigliabile portare con sé un ricambio di vestiti, snack nutrienti e, soprattutto, abbondante acqua. Il periodo migliore per visitare il canyon è la primavera, quando il clima è mite e i sentieri sono in ottime condizioni. Anche l’estate, escludendo il mese di agosto, e l’inizio dell’autunno sono ideali, mentre l’inverno può riservare sorprese poco piacevoli come piogge abbondanti e temperature rigide.

Una volta raggiunta la Sardegna, il primo passo per visitare la gola di Gorropu è dirigersi verso il parcheggio “S’abba Arva”, situato a pochi chilometri da Dorgali. Qui, potrai lasciare l’auto per iniziare il tuo viaggio a piedi. Il costo del parcheggio è di 6 euro al giorno, e anche se il punto di ristoro potrebbe non essere sempre aperto, la bellezza del paesaggio circostante ti ripagherà ampiamente. Dopo aver parcheggiato, attraversa un piccolo ponticello pedonale e segui il sentiero numero 485. Lungo il cammino, sarai accompagnato dal dolce suono dell’acqua del Riu Flumineddu che scorre accanto a te. La segnaletica è chiara, e il trekking si presenta come un percorso accessibile, lungo circa 16 chilometri tra andata e ritorno. Durante la tua escursione, sarà facile incontrare famiglie con bambini, dimostrando che questo luogo è alla portata di tutti.

Il trekking verso la gola di Gorropu è un’esperienza sensoriale straordinaria. Il fruscio del vento tra le fronde degli alberi, l’odore della macchia mediterranea e il canto degli uccelli ti accompagneranno lungo tutto il percorso. Le pareti calcaree del canyon, scolpite dal tempo e dall’erosione, offrono uno spettacolo naturale senza pari. Durante il tragitto, avrai l’opportunità di ammirare anche piccole piscine naturali dalle acque cristalline, perfette per un rinfresco nelle calde giornate estive. Lungo il sentiero, troverai aree attrezzate per pic-nic e affascinanti fontane che offrono acqua fresca e pura, perfette per ricaricare le energie. Non dimenticare di portare con te una macchina fotografica, poiché ogni angolo del percorso offre scorci mozzafiato che meritano di essere immortalati.

Una volta arrivato alla gola di Gorropu, rimarrai senza parole di fronte all’imponenza delle sue pareti rocciose. Situata a circa 350 metri di altitudine, la gola è un monumento naturale di straordinaria bellezza, avvolto da una fitta vegetazione di lecci e corbezzoli. Qui, la natura ha creato un ambiente unico, dove la flora e la fauna si sono adattate perfettamente alle condizioni di vita del canyon. È interessante notare che i villaggi antichi erano spesso costruiti sopra il canyon, utilizzandolo come difesa naturale contro invasori e predatori.

Visitarlo è un’esperienza che va oltre la semplice escursione; è un viaggio nel tempo, un modo per connettersi con la storia e la cultura della Sardegna. Per coloro che desiderano approfondire ulteriormente la loro esperienza, è possibile partecipare a tour guidati che offrono l’opportunità di esplorare anche le parti più nascoste del canyon, sempre sotto la supervisione di esperti locali.

Oltre alla gola di Gorropu, la zona circostante offre numerose altre attrazioni da esplorare. Dorgali, con il suo ricco patrimonio culturale e gastronomico, merita sicuramente una visita. Qui potrai assaporare i prodotti tipici della zona, come il formaggio pecorino e il vino Cannonau, e visitare le numerose cantine locali. Non dimenticare di esplorare anche le grotte di Ispinigoli, famose per le loro stalattiti e stalagmiti, che si trovano a breve distanza. Mentre ti immergi nella bellezza del canyon di Gorropu e delle sue meraviglie circostanti, preparati a vivere un’esperienza indimenticabile che ti lascerà senza fiato, regalandoti ricordi preziosi da portare con te. La natura, in tutta la sua magnificenza, ti aspetta!