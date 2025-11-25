Un luogo quasi segreto, simbolo della Valtellina più autentica: a mille metri tra silenzi e panorami, sorge un borgo da favola.

Nel cuore della Val Taleggio, a quasi mille metri di altitudine, si cela un autentico scrigno di storia e natura: un territorio che, con i suoi borghi antichi e i paesaggi incontaminati, offre un’esperienza di pace e suggestione, lontano dal caos quotidiano.

Tra i gioielli meno conosciuti di questa valle bergamasca, spiccano il Borgo del Fraggio, il Santuario della Madonna di Salzana e il piccolo nucleo rurale di Monteruccio, luoghi dove il tempo sembra essersi fermato, conservando intatto il fascino della montagna e della sua cultura.

Il Borgo del Fraggio, un tesoro storico a mille metri

Situato nella frazione di Pizzino, nel comune di Taleggio, il Borgo del Fraggio si sviluppa attorno all’antico Oratorio di San Lorenzo, che domina questo piccolo centro montano con la sua struttura originaria risalente al Quattrocento. Le case in pietra, i viottoli lastricati e gli scorci panoramici che si aprono tra i boschi e i pascoli raccontano una storia fatta di tradizioni e vita rurale, ancora palpabile tra le mura. Nel XVI secolo questo borgo rappresentava il confine estremo della Repubblica di Venezia, prima dell’ingresso nel Ducato di Milano.

Qui sorgeva la dogana veneta, dotata di un piccolo tribunale e di celle sotterranee, testimonianza di un passato segnato da scambi e controlli. La comunità locale viveva allora di allevamento e produzione di latte, attività che hanno sostenuto l’economia della zona per secoli, accompagnate da un forno e un’osteria che animavano la vita quotidiana. L’Oratorio di San Lorenzo, consacrato nel 1548 insieme al vicino Santuario della Madonna di Salzana, conserva memorie di fede popolare e un legame speciale con San Carlo Borromeo, che nel 1582 benedisse la fontana storica poco distante dal borgo. Oggi, visitare il Borgo del Fraggio significa immergersi in un’atmosfera sospesa, dove il silenzio delle montagne si fonde con le tracce di una storia antica e profonda.

Nascosto tra i boschi della valle, il Santuario della Madonna di Salzana è un vero e proprio scrigno di arte e devozione. Conosciuto anche come Santuario della Madonna Assunta, sorge sulle rovine dell’antico abitato di Salzana, distrutto dalle frane del 1359 e 1466. Qui si conserva la statua trecentesca della Madonna col Bambino, miracolosamente sfuggita ai disastri naturali, simbolo di protezione e speranza per tutta la valle.

Il santuario, sussidiario della parrocchia di Sant’Ambrogio Dottore in Pizzino, si distingue per la sua architettura sobria ma raffinata: la facciata in pietra e intonaco, il portale in noce del XV secolo e le vetrate policrome degli anni ’20 del secolo scorso introducono a un interno ricco di dettagli artistici. Le due navate, gli altari marmorei e gli stucchi finemente lavorati accolgono opere di grande pregio, come la pala dell’Assunzione di Maria, dipinta nel 1534 da Francesco Bonetti e Lucano da Imola, e la statua lignea della Madonna, ancora oggi oggetto di venerazione.

Oltre all’aspetto artistico, questo luogo testimonia la forza della fede e la resilienza delle comunità locali, che decisero di ricostruire il santuario dopo le devastanti frane. Le mulattiere che collegano Pizzino a Salzana permettono di immergersi in un paesaggio dove storia, natura e spiritualità si intrecciano, regalando un’esperienza intensa e autentica. Tra i pascoli che si estendono sopra Pizzino si trova Monteruccio, un piccolo nucleo rurale che incarna l’essenza della montagna bergamasca. Le sue case in piöde, pietre locali piatte utilizzate per tetti e muri, raccontano secoli di vita contadina e di un rapporto armonioso con l’ambiente.

La prima baita risale al 1725, simbolo di una storia semplice ma ricca di significato. Le abitazioni sono state restaurate con cura, rispettando materiali e forme originarie, mantenendo viva l’identità del luogo. Passeggiando tra le stradine lastricate si percepisce ancora la presenza dei bergamini, gli allevatori transumanti che hanno plasmato la valle con il loro lavoro e la loro cultura. Il profumo dei pascoli, il suono dei campanacci e il ritmo lento delle stagioni raccontano un mondo che ha saputo conservare le proprie radici.