Il cinema sostenibile torna nella città di Noto con la Winter Edition di Vision 2030. Dopo il successo dell’edizione estiva dello scorso giugno, Il festival del cinema sostenibile – ispirato all’Agenda Onu declinata in film, corti documentari e opere di autori e produttori siciliani o legati al territorio – invaderà i suggestivi luoghi della cittadina siciliana dal 24 al 27 ottobre per promuovere le opere ispirate, appunto, ai 17 obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e sensibilizzare il pubblico su queste tematiche.

Prodotto da Giovanni Stella per Smile Vision, con la direzione artistica di Giulia Morello, realizzato in collaborazione con il Comune di Noto, e cofinanziato dalla Regione Siciliana, Assessorato per le Attività Produttive, Iniziativa “Sicilia che piace” 2024, Vision2030 si sta affermando sempre di più un’occasione per scoprire l’arte e il cinema attraverso un punto di vista non scontato, quello della sostenibilità. Una tre giorni che è diventata vero e proprio punto di riferimento nazionale, e non solo, per dare respiro al dibattito e alla promozione di tutta quella cinematografia e opere audiovisive e artistiche legate e inerenti all’agenda Onu.

Arte, ambiente, cinema e sostenibilità in un solo festival-evento, nato con l’intento di diventare un modello, un luogo deputato al confronto e all’approfondimento di temi legati alla cultura dell’innovazione: etica, a dimensione umana, e nel pieno rispetto dell’ambiente.

«Vision 2030 è un evento che si basa su arte, innovazione, ambiente, diritti umani con un focus importante sull’Agenda 2030 delle Nazioni Unite – così gli organizzatori del festival – Ci è impossibile ignorare il nostro tempo storico, per questo lavoriamo per sostenere l’eccellenza, la valorizzazione del capitale umano, la crescita economica sostenibile, la produttività e la competitività».

Un festival che premia non solo il talento artistico, ma che va a riconoscere anche l’impegno sociale e ambientale tanto di giovani quanto di affermati artisti e registi nazionali e internazionali.

È così che l’edizione invernale è diventata un’opportunità imperdibile per tutti quei registi e produttori siciliani per partecipare gratuitamente alle selezioni ufficiali del prossimo Vision 2030 – la IV Edizione sarà a settembre 2025 – e che vedrà il film vincitore di questa rassegna ottobrina partecipare di diritto al concorso del prossimo anno.

La manifestazione è prodotta in collaborazione con Tadàn Produzioni, Dire Fare Cambiare e Cleverage srl, in partnership con FSC Coordinamento Festival Siciliani, Premiere FIlm srl, Marzamemi cine Fest, Moscerine FIlm Festival, Cinema Sostenibile, Unpli – Unione Naizonale ProLoco d’Italia, Panarium1970 e Legambiente Noto, media partner della manifestazione sono Rai Sicilia, Trg Sicilia, Video Mediterranea, Taxi driver, Plural Sas.

I titoli di questa edizione

I titoli selezionati per questa edizione sono 31 tra documentari e cortometraggi. Loro i protagonisti del ricco programma che si apre giovedì 24 e che vede sul grande schermo a partire dalla mattina di venerdì 25 con: 2 ali per due elefanti di Nino Giuffrida; 7 secondi di Filippo Susinno; Aggrappati a me di Luca Arcidiacono; Altrove di Simone Iozzia; Basilico l’infinito di Stefano Sant’Amato; Cronache di camera di Matteo Lodico. Mentre nel pomeriggio sarà la volta di Fatima di Sara Russolillo; Fucking boobs e Mani a Terra di Paolo Cipolletta; Generazione Bug di Alfio D’Agata; Green Desert di Andrea Gioia Lomoro; Guardando una stampa di Davide Moscarello; Il bacio della notte di Giuseppe Spitaleri e Gabriele Licitra; Il chiodo di Sabrina Greco; Il treno ha fischiato di Virginia Meli; e Stairs di Lorenzo Mannino. Seguono la mattina del 26 La Patente di Michelle Montalto; Leggerezza di Carlo Chinca; Mal di Luna di Davide Lo Bue; Nelle mie Mani di Andrea Vulcano; No promise land di Benedetta Colao; Notti d’estate di Riccardo Cannella; Omaya di Fabio Schifilliti; Pesce Rosso di Daniele Frontoni e Recomaterna di Giuseppe Sangiorgi. Chiudono il 27: Sciatu di Alessio Genovese; Sebastian di Massimo Favale; Sommersi, opera della classe IV Liceo dell’Istituto Musco di Catania; Terranera, voci dalle fiamme di Lorenzo Mercurio; e Una Storia d’azione italiana di Tommaso Gorani. Non solo opere in gara, però, in programma anche talk e appuntamenti speciali, come quello di venerdì 25 al Teatro Comunale Tina Di Lorenzo, dove alle 20:30 ci sarà la proiezione gratuita del film di Alessandro Pugno, Animale umano. Tutti gli eventi in calendario sono disponibili sul sito del Festival.