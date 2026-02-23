Voilà, il testo della canzone di Elettra Lamborghini a Sanremo 2026
Voilà, il testo della canzone di Elettra Lamborghini al Festival di Sanremo 2026.
Ma che notte
Che casino
Tipo cocktail
Un po’ di me un po’ di te
Nessun dorma
Fai il cretino
lo l’offesa e poi d’amblè
Litigare anche di sabato sera
Ballando con le stelle e noi con gli occhi amarena
Tu mi prendi la mano, voglio si ma non mi va va
Mamma mia che rabbia
La porta che fa bam bam
Solita bagarre
E poi ci sale sale su
Quest aria di mare
Un po’ ti odio un po’ I love you
Ma che c’è di male
Sai già cosa fare
Dai comincia tu
E allora viva viva viva la Carrà
Ballare e poi finire giù per terra
Viva l’amore amore amore che si fa
Al buio e la televisione accesa
Fino all’alba come due gatti dietro a qualche bar
S’una cabrio senza targa noi due sotto un cielo a pois
Così chic
Così hard
Vieni qui
Voilà
Mi hanno detto
E mi piace
Che in un letto
Poi si fa la pace
Tu lo sai tu lo sai che i baci sono come le ciliegie
Non hai fame si però si però ti viene
E poi si cade cade giù
Come quando piove
Un po’ ti odio un po’ I love you
Non ci vuol un Nobel
Sai già cosa fare
Dai comincia tu
Rip. ritornello
Altro che chiacchiere
Spegni tutto in questa notte di pailette
Eccomi qua
Rip. ritornello