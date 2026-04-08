I voli in Italia non sono attualmente a rischio, nonostante le tensioni legate alla crisi energetica globale. Le scorte di cherosene risultano sufficienti almeno fino al mese di maggio, garantendo la continuità del traffico aereo senza cancellazioni. A rassicurare è Carlo Borgomeo, presidente di Assaeroporti, che ha sottolineato come i recenti avvisi tecnici sulla disponibilità di carburante non rappresentino una situazione di emergenza.

Secondo Borgomeo, non esiste al momento una preoccupazione immediata per il settore, anche se il contesto resta complesso e difficile da prevedere. L’incertezza sull’evoluzione della crisi internazionale rende infatti complicato qualsiasi esercizio di previsione a medio termine.

Il rischio speculazioni e le tensioni sul mercato

Uno degli aspetti più delicati riguarda il rischio di speculazioni sul mercato del jet fuel. Borgomeo invita alla prudenza, sottolineando come dichiarazioni allarmistiche possano influenzare negativamente sia i prezzi sia la percezione dei passeggeri.

Nel mirino anche alcune posizioni contraddittorie espresse da compagnie aeree come Ryanair. Da un lato, l’invito a prenotare rapidamente i voli estivi per evitare rincari; dall’altro, l’ipotesi di possibili tagli alle rotte in caso di aggravamento della crisi nel Golfo Persico. Secondo il presidente di Assaeroporti, questo tipo di comunicazione rischia di generare confusione e timori ingiustificati tra i viaggiatori.

Una filiera complessa e difficile da controllare

La gestione del cherosene non dipende direttamente dagli aeroporti, ma coinvolge una filiera articolata e complessa. Tra fornitori diretti e numerosi intermediari, il sistema presenta diversi livelli che rendono difficile un controllo immediato della situazione.

Proprio questa complessità contribuisce all’incertezza sul futuro. Se nel breve periodo le scorte sono assicurate, nel medio-lungo termine restano molte variabili da considerare. Borgomeo evidenzia come, una volta superata la fase critica, sarà necessario avviare una riflessione approfondita tra tutti gli attori coinvolti per migliorare la gestione del carburante.

Il ruolo dell’Europa e gli scenari futuri

A livello continentale, il tema è già all’attenzione della Commissione Europea, dove sono in corso incontri per monitorare la disponibilità di carburante e coordinare eventuali risposte comuni.

L’obiettivo è costruire un sistema informativo più efficace, in grado di fornire dati aggiornati sulla disponibilità di jet fuel in tutta Europa. Questo permetterebbe di anticipare eventuali criticità e definire scenari di intervento condivisi.

Per il futuro, le prospettive restano incerte. Se la crisi energetica dovesse essere gestita senza peggioramenti significativi, il settore aereo potrebbe subire solo limitazioni marginali e aumenti delle tariffe. Tuttavia, molto dipenderà dall’evoluzione del contesto geopolitico e dalla capacità delle istituzioni di coordinare una risposta efficace.