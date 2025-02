C’è la possibilità per gli utenti di WhatsApp di attivare la “modalità chihuahua”. Ma di cosa si tratta? Ecco quello che c’è da sapere.

I chihuahua sono originari del Messico e sono una delle razze canine più piccole al mondo: misurano tra i 15 e i 25 cm di altezza e pesano tra 1 e 3 kg. Si tratta di un cane ideale per piccoli spazi. Malgrado la stazza decisamente ridotta, questi animali hanno una grande personalità. Sono cani coraggiosi, leali, affettuosi e molto protettivi nei confronti dei loro padroni.

Le loro dimensioni particolari li rendono molto popolari e molti vip li scelgono come animali da compagnia. Su WhatsApp, la celebre app di messaggistica istantanea acquisita da Meta nel 2014, è possibile attivare una specifica funzione che riguarda proprio questi simpatici animali: la “modalità chihuahua”. Ma di cosa si tratta e, soprattutto, a cosa serve?

WhatsApp, cos’è e come si attiva la “modalità chihuahua”

Tagliamo subito la testa al toro: la modalità chihuahua non serve a creare avatar, identità digitali abbaianti o cose simili. Nulla di tutto questo. Si tratta semplicemente di modificare il logo di WhatsApp. In altre parole potremmo apportare un cambiamento puramente estetico che ci consentirà di sostituire l’icona dell’applicazione con un’immagine che richiama un chihuahua.

Altra cosa che sarà bene sapere: non parliamo di una delle funzionalità ufficiali di WhatsApp ma di un semplice “ritocco” grafico che andrà in alcun modo a toccare le funzioni della popolare piattaforma di messaggistica istantanea. Per attivare la modalità chihuahua dovremo servirci di un’altra applicazione: un programma di nome Nova Launcher.

I launcher sono programmi capaci di personalizzare vari aspetti degli smartphone, a cominciare dai loghi delle icone. In sostanza non sarà altro che un cambio di look grafico. Ma come facciamo ad attivare la modalità chihuahua? Prima dovremo scaricare e lanciare Nova Launcher. E prima ancora dovremo esserci procurati un’immagine del chihuahua che vogliamo come logo.

Potremo scaricare da internet la foto di chihuahua (in formato PNG e trasparente) o ancora potremo crearla con l’intelligenza artificiale. A questo punto ci basterà cliccare sull’icona di WhatsApp per circa due secondi. Così facendo avremo modo di visualizzare un menu mobile dal quale andremo a selezionare “Modifica”. Adesso clicchiamo nuovamente sul logo dell’app.

Una volta completato questo passaggio sarà sufficiente selezionare “Applicazioni” e poi “Foto”. Carichiamo l’immagine del chihuahua che abbiamo scaricato e o creato precedentemente e impostiamone le dimensioni. Adesso non dovremo fare altro che cliccare su “Fine” e finalmente avremo un simpatico chihuahua come icona di WhatsApp!